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Интерфакс-АВН

ОСК сталкивается с отказами зарубежных компаний от обслуживания поставленного судового оборудования - Рахманов

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Алексей Рахманов
Алексей Рахманов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - "Объединенная судостроительная корпорация" стала сталкиваться с системными отказами иностранных компаний от обслуживания уже поставленного оборудования, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

"Если раньше это происходило один раз в год, то сейчас мы практически каждый месяц сталкиваемся с отказом иностранных компаний приехать на пусконаладку, либо обслуживать уже поставленное оборудование, либо поставлять запчасти. Мне кажется, все должны давно понять, что это (импортозамещение - ИФ) вопрос выживания, и здесь компромиссов быть не может", - сказал Рахманов в среду в эфире телеканала ОТР.

Он отметил, что работать с продукцией, которая только встаёт на производство, менее удобно. "Это требует дополнительных нервов и ресурсов. Очень часто нет уверенности, что это с первого раза будет работать, но мы должны отдавать себе отчёт в том, что мы восстанавливаем и тянем целую отрасль производства судового оборудования и компонентов", - отметил Рахманов

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Страны
Россия
Компании
ОСК
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