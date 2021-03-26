ОСК сталкивается с отказами зарубежных компаний от обслуживания поставленного судового оборудования - Рахманов

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - "Объединенная судостроительная корпорация" стала сталкиваться с системными отказами иностранных компаний от обслуживания уже поставленного оборудования, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

"Если раньше это происходило один раз в год, то сейчас мы практически каждый месяц сталкиваемся с отказом иностранных компаний приехать на пусконаладку, либо обслуживать уже поставленное оборудование, либо поставлять запчасти. Мне кажется, все должны давно понять, что это (импортозамещение - ИФ) вопрос выживания, и здесь компромиссов быть не может", - сказал Рахманов в среду в эфире телеканала ОТР.

Он отметил, что работать с продукцией, которая только встаёт на производство, менее удобно. "Это требует дополнительных нервов и ресурсов. Очень часто нет уверенности, что это с первого раза будет работать, но мы должны отдавать себе отчёт в том, что мы восстанавливаем и тянем целую отрасль производства судового оборудования и компонентов", - отметил Рахманов