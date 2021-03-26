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ТАСС

Минобороны планирует потратить до 568,3 млн рублей на доставку воинских грузов в Арктику

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Российский ледокол в Арктике
Российский ледокол в Арктике.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

Заявки принимаются до 12 апреля

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ объявило закрытый аукцион на поиск подрядчика по перевозке воинских грузов в пункты Арктики. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте госзакупок РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации <...> извещает о проведении закрытого аукциона на оказание транспортных услуг по выполнению перевозок воинских грузов в пункты Арктики", - говорится в документе.

Максимальная цена государственного контракта - 464,8 млн рублей. Заявки принимаются до 12 апреля.

Аналогичный тендер объявлен на перевозку воинских грузов в пункты архипелага Новая Земля. Начальная цена на торгах - 103,5 млн рублей.

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