Минобороны планирует потратить до 568,3 млн рублей на доставку воинских грузов в Арктику

Заявки принимаются до 12 апреля

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ объявило закрытый аукцион на поиск подрядчика по перевозке воинских грузов в пункты Арктики. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте госзакупок РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации <...> извещает о проведении закрытого аукциона на оказание транспортных услуг по выполнению перевозок воинских грузов в пункты Арктики", - говорится в документе.

Максимальная цена государственного контракта - 464,8 млн рублей. Заявки принимаются до 12 апреля.

Аналогичный тендер объявлен на перевозку воинских грузов в пункты архипелага Новая Земля. Начальная цена на торгах - 103,5 млн рублей.