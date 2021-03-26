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Интерфакс-АВН

ЕС и США договорились координировать действия в отношении политики РФ - Боррель

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Евросоюз
Евросоюз.
Источник изображения: © Sean Gallup/Getty Images

Брюссель. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский союз и США достигли соглашения о координации действий по отношению к России из-за "конфронтационного" политического курса Москвы, заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы согласились координировать наши усилия в связи с конфронтационным поведением России, а также побуждать Россию отказаться от этого пути", - сказал Боррель в Брюсселе на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции.

В то же время, по словам Борреля, ЕС и США будут готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес.

Он отметил, что Брюссель и Вашингтон также продолжат работать со странами "Восточного партнерства" и поддерживать суверенитет и территориальную целостность этих государств, начиная с Украины.

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