ЕС и США договорились координировать действия в отношении политики РФ - Боррель

Брюссель. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский союз и США достигли соглашения о координации действий по отношению к России из-за "конфронтационного" политического курса Москвы, заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы согласились координировать наши усилия в связи с конфронтационным поведением России, а также побуждать Россию отказаться от этого пути", - сказал Боррель в Брюсселе на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции.

В то же время, по словам Борреля, ЕС и США будут готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес.

Он отметил, что Брюссель и Вашингтон также продолжат работать со странами "Восточного партнерства" и поддерживать суверенитет и территориальную целостность этих государств, начиная с Украины.