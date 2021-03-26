Под защитой Росгвардии 7 судов с ядерными энергетическими установками и 9 портов Севморпути - Виктор Золотов

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов провел расширенное заседание итоговой коллегии Росгвардии с руководящим составом ведомства, командующими округами, начальниками территориальных органов, командирами воинских частей и соединений войск национальной гвардии Российской Федерации, в ходе которого подведены итоги служебно-боевой деятельности Росгвардии в 2020 году, а также уточнены задачи на текущий 2021 год.

В этом году мероприятие прошло в преддверии 210-летия образования войск правопорядка и 5-летия образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

В своем выступлении директор Росгвардии отметил, что в 2016 году создана военная организация, включающая в себя войсковую и полицейскую компоненту. В короткий срок сформирована система органов управления войсками, дополнительно образованы Южный и Северо-Кавказский округа войск национальной гвардии, а в тактическом звене впервые появился новый элемент — территориальные органы в субъектах Российской Федерации.

Реформирована ведомственная авиация, что позволило перевести на военную службу более 300 сотрудников, имевших полицейские звания. Укреплена численность подразделений лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны, реорганизованы специальные моторизованные воинские части. Модернизация коснулась образовательной сферы, новый импульс развития получила ведомственная наука.

Директор Росгвардии отметил, что в целом, проведенные мероприятия по оптимизации состава и построения войск затронули более 300 подразделений и организаций. Он также сделал акцент на нормотворческой работе, в ходе которой обеспечено издание более 200 федеральных и свыше 3 тыс ведомственных актов.

Главнокомандующий особо отметил полномочия Росгвардии по руководству Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. На данный момент разработаны и утверждены Президентом Российской Федерации Концепция строительства и развития войск на период до 2030 года и План служебно-боевого применения войск до 2025 года. Подходит к завершению работа над Планом строительства и развития войск на следующие пять лет.

Параллельно с участием в обеспечении правопорядка и общественной безопасности гостей и участников Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также выборов Президента Российской Федерации, наращивался объем задач в Арктической зоне. Сегодня под защитой вневедомственной охраны Росгвардии 7 судов с ядерными энергетическими установками и девять портов Северного морского пути. Вместе с этим Росгвардия стала координатор в работе по формированию системы безопасности энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив. С июля 2020 года эти задачи военнослужащие и сотрудники Росгвардии, совместно с коллегами из МВД, ФСБ, Минобороны, выполняют в полном объёме.

Наиболее серьезным вызовом 2018 года генерал армии Виктор Золотов назвал решение о выполнении силами специально созданного контингента войск национальной гвардии задач в Сирийской Арабской Республике. На сегодняшний день на сирийской земле военнослужащими войск национальной гвардии выполнено около 10 тысяч боевых задач по контролю ситуации в данном регионе под эгидой сил военной полиции Минобороны России.

С момента создания Росгвардии под охрану принято 3 важных государственных объекта, а перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками, пополнился более 100 объектами, среди которых Троице-Сергиева Лавра, Новодевичий монастырь, Международный детский центр «Артек». Повысилась антитеррористическая защищенность объектов топливно-энергетического комплекса, а благодаря профилактике в сфере оборота оружия заметно снизилось число случаев хищения оружия и количество совершенных с ним преступлений. Кроме того, сохраняется позитивная динамика наращивания объема и качества государственных услуг, предоставляемых Росгвардией в электронном виде.

Свидетельством эффективности данной работы является ее оценка руководством страны. Около 2,5 тыс военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также восемнадцать соединений, воинских частей и организаций войск удостоены государственных наград, благодарностей и грамот Президента Российской Федерации.

Генерал армии Виктор Золотов также отметил высокий уровень межведомственного взаимодействия. За пять лет совместно с органами внутренних дел войска обеспечили безопасность проведения свыше 1 млн массовых мероприятий. Во взаимодействии с органами ФСБ России проведено около 380 операций и мероприятий. При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций военнослужащие и сотрудники ведомства 75 раз приходили на помощь коллегам из МЧС. Кроме того, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции тесное сотрудничество сложилось с коллегами из Роспотребназора.

Особую признательность директор Росгвардии выразил медицинскому персоналу Росгвардии, благодаря труду которого ведомству удалось относительно стабильно пройти сложный отрезок пандемии. Он также сообщил, что сейчас идет активная вакцинация личного состава, решается это вопрос и для членов семей военнослужащих и сотрудников ведомства.

Повышенное внимание будет уделено совершенствованию механизмов контроля за оборотом оружия и деятельностью частных охранных организаций и частных детективов. В августе 2021 года в четырех регионах — Москве, Тульской, Ивановской и Ярославской областях — намечено развертывание пилотного участка Федеральной платформы по контролю за оборотом оружия.

Не потеряют актуальность и вопросы укрепления дисциплины и законности, повышения уровня морально-психологического состояния личного состава, наращивания усилий по направлению военно-патриотической работы. Так, в 2020 году по инициативе Росгвардии создано детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Гвардейская смена».

С учетом анализа внешних угроз, а также прогноза состояния развития оперативной обстановки генерал армии Виктор Золотов дополнительно сделал акцент на некоторых задачах. Это участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведения Чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, мероприятий Всероссийской переписи населения, выборов депутатов Государственной Думы в ходе Единого дня голосования, Армейских игр, а также участие команд Росгвардии в этих соревнованиях.