Российский фрегат "Адмирал Горшков" проведет в 2021 году новые испытания гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон"

Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" в текущем году будет задействован в испытаниях гиперзвукового оружия, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) в среду.

"В текущем году экипаж фрегата также будет задействован в испытаниях гиперзвукового оружия", - говорится в сообщении.

В конце прошлого года фрегат участвовал в испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", в рамках которых выполнил несколько успешных стрельб.

В настоящее время, по данным флота, фрегат вышел на учения в Баренцево море.

"Экипаж корабля отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведёт стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням", - говорится в сообщении.

После выполнения боевых упражнений в Баренцевом море фрегат вернётся в основной пункт базирования - Североморск, сообщил флот.

Фрегат "Адмирал Горшков" - один из самых современных кораблей СФ. Он построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тыс. км.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

Президент РФ 2 декабря 2019 года заявил, что усиление возможностей ВМФ России в ближайшие годы во многом зависит от поступления в боевой состав фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение "Цирконов".

В декабре 2019 года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.