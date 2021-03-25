Haber7 (Турция): совместное заявление стран — членов НАТО! Жесткий сигнал в адрес России!

Главы МИД стран НАТО опубликовали совместное заявление, в котором, как пишет издание, дали жесткий сигнал «напористым и авторитарным державам». Haber7 разъясняет, что, помимо прочих, речь идет и о России. Однако многие читатели не согласны с такими формулировками, да и ругаться с Москвой, по их мнению, совсем не в интересах Турции.

Министры иностранных дел стран - членов НАТО дали сигнал: "НАТО будет продолжать адаптироваться. Мы сталкиваемся с растущими угрозами и системной конкуренцией. Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас".

Министры иностранных дел стран - членов НАТО, встретившиеся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе впервые спустя почти год из-за эпидемии коронавируса нового типа (covid-19), опубликовали письменное совместное заявление.

В документе подчеркивается, что стороны проводят встречу, чтобы подтвердить трансатлантическую связь между Европой и Северной Америкой, центральным элементом которой является НАТО. "НАТО образует основу нашей коллективной обороны: вместе мы подтверждаем нашу торжественную приверженность Вашингтонскому договору, включая положение о том, что нападение на одного союзника будет считаться нападением на всех нас, как это закреплено в статье 5", - говорится в заявлении.

Отмечается, что НАТО является самым сильным союзом в истории, гарантирующим свободу около миллиарда людей, целостность территории и защиту общих ценностей, "НАТО является оборонительным союзом и не представляет угрозы ни для одной страны".

В ответ на более опасную и непредсказуемую обстановку в области безопасности НАТО развивает возможности сдерживания и обороны, что подкрепляется растущими семь лет подряд оборонными расходами, более боеспособными и боеготовыми силами, важными миссиями и операциями, а также более глубоким взаимодействием с партнерами, сообщается в заявлении.

Утверждается, что союзники добиваются прогресса в деле обеспечения более справедливого распределения бремени. "Мы приветствуем усилия всех наших союзников в Европе и Северной Америке, которые способствуют нашей неделимой безопасности. Мы должны и будем делать больше", - говорится в документе.

Остается угрозой

В заявлении отмечается: "НАТО будет продолжать адаптироваться. Мы сталкиваемся с растущими угрозами и системной конкуренцией. Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас".

Далее подчеркивается, что напористые и авторитарные державы, а также негосударственные субъекты бросают вызов основанному на правилах международному порядку, в том числе посредством гибридных и киберугроз, злонамеренного использования новых технологий, а также других асимметричных угроз. Пандемия covid-19 еще раз свидетельствует о том, что союзники сталкиваются с постоянно меняющимися вызовами. НАТО будет продолжать обеспечивать оборону и оперативную эффективность на протяжении всего этого кризиса.

В документе отмечается, что трансатлантическое партнерство остается краеугольным камнем коллективной обороны, политической сплоченности и основанного на правилах международного порядка. Саммит НАТО, который состоится в этом году, откроет новую главу в трансатлантических отношениях и определит направление будущей деятельности.

Подчеркивается, что в соответствии с решениями, принятыми на саммите в Лондоне в 2019 году, политическое измерение НАТО будет и дальше укрепляться, стороны приветствуют аналитический процесс, включая рекомендацию относительно обновления Стратегической концепции НАТО.

"Мы будем и дальше укреплять устойчивость НАТО, военную мощь и глобальное видение, устанавливая более тесные связи с международными организациями, которые разделяют наши цели. Мы будем продолжать проявлять единство и работать вместе, чтобы гарантировать нашу безопасность, процветание, демократию и свободы", - говорится в документе.

Комментарии читателей:

из никсара: США, Китай, Россия, Франция, Великобритания, Германия, Израиль - все они колониалисты… Из собачьей шкуры не может быть шубы, а из гяура - друга…

Tcli: Такое количество натовских гигантов для одной России?

Хасан Йылмаз: Некоторые страны - члены НАТО изначально тесно связаны с американским террором.

Мусти: А НАТО ничуть не уступает России: так же агрессивна и напориста. Когда мы были вынуждены сбить российский самолет, НАТО нам прямым текстом сказала: "На нас не рассчитывайте". Так что, НАТО, на нас не рассчитывай.

Фатих явуз кануни: Вы защищаете мировой порядок или нарушаете его? Сначала это объясните мировой общественности, а потом пытайтесь заставить человечество проглотить ваши дьявольские планы. Ваш обман налицо, варвары. Настал черед исламского союза на земле, дай-то бог.

Гражданин: Почему же к нам вы не применили пятую статью, предатели…

Гость: В нынешних учениях в Черном море нам не надо слишком выходить на передний план против России. В конце концов мы у России купили оружие, которое не смогли получить от этого отродья, так называемых союзников по НАТО. Они не думают ни о чем, кроме себя.

Фатих: НАТО - сама террористическая организация.

Bjk: От НАТО нашей стране никакой пользы.

Ахмет: Вы говорите: "Россия, Россия", - но оккупируете и бомбите мусульманские страны. Даже в Турции, которая является членом НАТО, совершаются перевороты при поддержке НАТО. Что это значит? Значит, вас волнует другое.

Нефер: Это не наша война. Членство в НАТО не дает нам никакой ценности. Подобно тому как вы бросили нас одних в свое время, так и нам будет безразлично…

Шахап: Что это было? НАТО помогает террористам в Сирии и Ираке. Какая страна НАТО помогла нам в ходе операций против террористов? Нам лучше быть вместе с Россией.

(¹⁴⁵³): Нас это не волнует. Мы член НАТО, а они хоть раз были на нашей стороне?

Акын: Путин, отправь нам Су-57, мы тебя любим.

Родина: Ни НАТО, ни Россия, ни Китай. Единственное решение - Туран и настоящий союз мусульманских братских стран. История велит нам это, наш духовный облик, наша жизнь, все идет к этому. Но сначала мы должны вернуться к своей сути, которую утратили, подражая другим нациям. Эта священная кровь течет в жилах всех нас, и в каждом из нас живет этот дух.

Абдулла: Если бы переворот 15 июля 2016 года увенчался успехом, вы, опираясь на эту статью 5, официально оккупировали бы Турцию. Мы ждали на Кипре, в Сирии, Ираке. Аллах смилостивился над нашей нацией, а вы нет. Мы вас очень хорошо знаем.

Справедливость: Терроризм, говорите. А этот терроризм включает такие организации, как РПК (Рабочая партия Курдистана), YPG (Отряды народной самообороны)?