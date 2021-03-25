На "Восточном" создадут универсальные комплексы для разных типов ракет - глава "Роскосмоса"

Циолковский (Амурская область). 24 марта. ИНТЕРФАКС - На космодроме "Восточный" создадут универсальные монтажные корпусы, приспособленные для разных типов ракет, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Надо сделать так, чтобы можно в техническом комплексе обслуживать одну, вторую, третью ракету, а не делать отдельные монтажно-испытательные корпусы под каждую ракету", - сказал Рогозин журналистам.

По его словам, весь космодром надо рассматривать как единый организм, а не только как набор стартовых комплексов, которые существуют автономно сами по себе. "Чтобы командные пункты могли взаимодействовать с разными стартовыми комплексами", - сказал Рогозин

"Вот это отдельная задача, сегодня вице-премьер дал поручение, и оно будет исполняться", - сообщил Рогозин.

"Восточный" - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь осуществлены шесть пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара". Работы по строительству планируется завершить к 2023 году.

Помимо этого, сообщалось о планах по строительству стартового стола для ракет-носителей "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей". При этом на космодроме до сих пор не завершено строительство объектов первой очереди.