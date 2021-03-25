Четыре корабля ТОФ в ходе учений нанесли артиллерийские удары по береговым целям на Камчатке

ЦАМТО, 24 марта. Корабли из состава ударной и противолодочной групп соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России в ходе плановых учений выполнили серию артиллерийских стрельб на подавление видимых береговых целей.

Малый ракетный корабль "Разлив", малые противолодочные корабли "Усть-Илимск", МПК-82 и МПК-107 из акватории Авачинского залива вели огонь из 76-мм артиллерийских установок АК-176 и АК-176М по береговым целям, имитирующим укрепленные огневые точки, технику и личный состав условного противника, на дистанциях от 3 до 7 км.

Объективный контроль результатов стрельбы осуществлялся с использованием комплекса беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

Кроме того, в рамках учения, экипажи провели мероприятия по обороне кораблей при стоянке на незащищенном рейде с выполнением профилактического противодиверсионного гранатометания, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).