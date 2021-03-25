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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Армении и начальник российского Генштаба обсудили модернизацию армянской армии - МО Армении

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Самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время военного парада в Ереване, 21.09.2016
Самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время военного парада в Ереване, 21.09.2016.
Источник изображения: panorama.am

Договорились о визите высокопоставленной делегации РФ в Армению

Ереван. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян и начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов обсудили по телефону программу модернизации армянской армии и широкомасштабных реформ, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Отмечается, что разговор состоялся вечером в минувший вторник.

"Арутюнян и Герасимов обсудили вопросы, касающиеся единых действий армяно-российских совместных группировок войск, безопасности Сюника (область на юге Армении, граничащая с Азербайджаном и Ираном - ИФ), программу модернизации армянских ВС и широкомасштабных реформ", - сообщили в Минобороны.

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