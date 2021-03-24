Угроза Пекина в отношении Тайваня актуальнее, чем кажется - американский адмирал

Брюссель. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Опасность для Тайваня со стороны Пекина в действительности представляется более значительной, чем полагает большинство наблюдателей, заявил во вторник в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США адмирал Джон Акуилино.

"По моему мнению, проблема - гораздо ближе к нам, чем большинство думает, и нам надо это принять", - цитируют западные СМИ слова адмирала, который должен будет стать следующим главой Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

По его словам, Коммунистическая партия Китая получила в свое распоряжение ряд средств с целью не допускать присутствия США в регионе, и "предмет наибольшего беспокойства здесь может быть использование военной силы против Тайваня".

Он уточнил, что США при возможном сценарии с захватом военными КНР Тайваня должны беспокоить две вещи: угроза международным торговым путям, проходящим в районе Тайваня, и урон, которая может понести репутация Вашингтона в глазах его азиатских союзников - Японии, Южной Кореи и Филиппин.

"Статус США как партнера... также окажется на кону, если у нас будет конфликт на Тайване", - отметил адмирал.

Он добавил, что престиж Коммунистической партии Китая также поставлен на карту в случае ситуации с Тайванем.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.