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НАТО: мы поддерживаем усилия Болгарии, направленные на борьбу с российскими шпионами (Флагман, Болгария)

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Как и предполагалось, ждать похвалы от НАТО за цирк со шпионским скандалом пришлось недолго. Уши генсека альянса Йенса Столтенберга, выразившего поддержку «усилиям Болгарии по борьбе с незаконными действиями России», появились накануне предстоящей встречи министров иностранных дел стран НАТО.

По словам Йенса Столтенберга, НАТО постоянно работает над защитой конфиденциальных данных.

"Мы следим за болгарским расследованием предполагаемой российской шпионской сети", - заявил сегодня на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он добавил, что НАТО постоянно работает над защитой конфиденциальных данных. Столтенберг выразил поддержку усилиям Болгарии по борьбе с незаконными действиями России на болгарской территории. "Завтра мы обсудим отношения с Россией, в последние годы предпринимавшей агрессивные действия против отдельных стран и пытавшейся подорвать доверие к демократическим институтам и выборам, вмешиваясь в демократические процессы в наших странах", - добавил он в связи с предстоящей двухдневной встречей министров иностранных дел стран НАТО.

Генеральный секретарь подчеркнул, что НАТО очень серьезно относится к защите конфиденциальных данных союзников и надлежащей проверке доступа госслужащих. По его словам, отношения между НАТО и Россией уже давно складываются непросто, и причиной этому поведение Москвы.

"Президент России Владимир Путин несет полную ответственность за действия российского государства, в том числе и за попытки убийства противников. Мы очень обеспокоены сообщениями об обещаниях Москвы выплатить вознаграждение за убийство солдат союзников в Афганистане. Мы останемся верны своим убеждениям, но также будем стремиться поддерживать диалог с российскими властями. Даже если наши отношения не улучшатся, необходимо сохранять контроль над вооружениями", - пояснил Столтенберг.

Он заявил, что для будущего миссии в Афганистане по-прежнему открыты все возможности. Столтенберг отметил, что на предстоящей двухдневной встрече министров иностранных дел также будут обсуждаться угрозы со стороны Китая, терроризм, кибербезопасность и гибридные атаки.

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Страны
Афганистан
Болгария
Китай
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Кибербезопасность
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