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ЦАМТО

Завершается формирование корпуса БГК "Григорий Шадрин", строящегося для гидрографической службы ВМФ

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Катер-катамаран проекта 23370Г
Изображение большого гидрографического катера-катамарана проекта 23370Г.
Источник изображения: АО "КАМПО"

ЦАМТО, 23 марта. На подмосковном судостроительном производстве АО "КАМПО" продолжается строительство большого гидрографического катера (БГК) проекта 23370Г по заказу ВМФ России.

В настоящее время завершается формирование корпуса катера. Сформированы рубки первого и второго ярусов, в которых ведутся электромонтажные и интерьерные работы. Осуществляется монтаж систем.

В июне 2021 года запланирована отправка модулей катера к месту проведения достроечных работ, спуска на воду и проведения всех видов испытаний.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова от 30 января 2021 года указанному катеру присвоено действительное наименование "Григорий Шадрин" для увековечения памяти заслуженного гидрографа Григория Ильича Шадрина, внесшего значительный вклад в развитие и поддержание навигационно-гидрографического обеспечения действий сил Военно-морского флота и безопасность мореплавания, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
КАМПО АО
Минoбороны РФ
Проекты
23370 ММК
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