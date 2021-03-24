Экипажи российских Су-25СМ отработали приемы сложного пилотирования на горном полигоне в Киргизии

Екатеринбург. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Экипажи штурмовиков Су-25СМ объединенной российской военной базы "Кант", дислоцированной в Киргизии, отработали элементы сложного пилотажа в ходе учения в небе над Тянь-Шанем, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа во вторник.

"К учению привлекалось до 400 военнослужащих, десять самолетов и свыше 30 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении.

Российские летчики в условиях разреженного воздуха полигона "Эдельвейс" в Иссык-Кульской области выполнили задачи по поиску замаскированных в складках горного рельефа баз условного противника, отработали приемы ухода из-под "ударов" его переносных зенитных ракетных комплексов с одновременной передачей данных на наземные пункты управления, а также аспекты взлета и посадки в режиме радиомолчания, уточняет ЦВО.

На завершающем этапе учения летчики осуществили имитацию бомбометания и пилотирование на малых высотах. При этом задания экипажами штурмовиков выполнялись как поодиночке, так и в составе пар и звеньев.