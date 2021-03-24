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Интерфакс-АВН

Южная Корея следит за размещением Севером ракетных установок на границе - представитель штата южнокорейских ВС

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Офицер ВМФ Южной Кореи наблюдает в бинокль
Офицер ВМФ Южной Кореи наблюдает в бинокль.
Источник изображения: © AP Photo / Lee Jin-man, Pool

Гонконг. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Южная Корея в тесной координации с Соединенными Штатами внимательно следит за военными действиями и перемещениями войск Северной Кореи, заявил во вторник Объединенный комитет начальников штабов (ОКС).

В сообщении говорится, что южнокорейские военные отмечают развертывание Пхеньяном реактивных систем залпового огня на западном пограничном острове.

"Наши военные внимательно отслеживают и контролируют военные действия Северной Кореи, в то время как южнокорейские и американские разведывательные органы поддерживают тесное сотрудничество", - заявил представитель штаба Ким Чжун Рак на очередном брифинге.

Он сказал, что Южная Корея "оставляет открытыми все возможности и поддерживает готовность".

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
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