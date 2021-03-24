Российская угроза: новый британский шпионский корабль поможет защитить проложенные под водой кабели (Daily Express, Великобритания)

Британия собирается разработать корабль слежения и разведки для защиты от атак со стороны России на жизненно важные подводные кабели. Будет ли он построен и когда, никто не знает, но страх перед Россией требуется нагнетать постоянно как у себя, так и в Европе. Такой «защитой» Европы Британия явно гордится.

Это решение было принято в тот момент, когда Россия готовится принять на вооружение новую подводную лодку - 180-метрового гиганта под названием "Белгород", - которая будет иметь возможность направлять мини-субмарины на морское дно для того, чтобы перерезать относительно незащищенные подводные кабели или каким-то другим образом препятствовать их работе. На прошлой неделе премьер-министр Борис Джонсон, объявляя о публикации первой части "Общего обзора" (Integrated Review) в области национальной безопасности, подтвердил, что, несмотря на сдвиг в сторону Китая, Россия продолжает оставаться "самой серьезной прямой угрозой" для Британии. В "Обзоре" 2017 года Риши Сунак (Rishi Sunak), его автор, который был тогда рядовым членом Парламента от консервативной партии, а сегодня занимает пост канцлера казначейства, предупреждал об опасности существования незащищенных кабельных сетей, поскольку ежедневно через них осуществляется 98% глобальных коммуникаций и реализуются финансовые транзакции на сумму 7 триллионов фунтов стерлингов.

"Успешная атака на британскую подводную кабельную инфраструктуру будет представлять экзистенциальную угрозу для нашей безопасности. При этом точное расположение этих кабелей одновременно и труднодоступно, и открыто для общего доступа, хотя они представляют собой уязвимое место мировой экономики, поэтому особенно привлекательны как мишень для наших врагов", - подчеркнул он в докладе, подготовленном для аналитического центра Policy Review.

"Поскольку мы обсуждаем будущие приоритеты в области обороны, мы должны иметь в виду, что защита свободы на море, а также все коммуникационные линии, как на поверхности, так и в глубине, имеют исключительно важное значение. Британия и другие союзники по НАТО должны обеспечить наши морские службы соответствующим финансированием", - добавил он.

А вот что сказал по этому поводу глава Центра правительственной связи (Government communications Headquarters - GCHQ) Роберт Хэнниген (Robert Hannigan): "В гибридной войне можно оказывать беспокоящее воздействие на экономику Соединенного Королевства, и для этого не обязательно ставить ее на колени, а достаточно лишь перерезать несколько (волоконно-оптических) кабелей, создав тем самым серьезные проблемы для страны и без полномасштабного конфликта".

Хотя проект нового корабля еще не разработан, источники утверждают, что он будет ориентироваться на существующий американский образец.

Американский катамаран USNS Impeccable (длина 86 метров, водоизмещение 5368 тонны) имеет два корпуса, что позволяет ему сохранять устойчивость во время сильного волнения на море, а также предоставляет дополнительную палубную площадь для размещения акустического оборудования.

По сведениям из информированных кругов, новый корабль Королевских военно-морских сил "будет оборудован современными датчиками, а также иметь на борту несколько удаленно управляемых автономных подводных дронов, которые будут собирать данные, необходимые для защиты подводных объектов".

Кроме того, он получит сделанную в американском стиле буксируемую систему сенсоров (Surveillance Towed Array Sensor System - SURTASS), позволяющую собирать важные разведывательные данные.

"Хотя наша внешняя политика смещается в сторону Индо-Тихоокеанского региона, сделанное ранее объявление подтверждает, что приоритеты Соединенного Королевства в области обороны по-прежнему сосредоточены в Евроатлантическом регионе, а это означает необходимость укрепления обороны национальной инфраструктуры европейских стран", - отметил Роб Кларк (Rob Clark) из исследовательского центра "Общество Генри Джексона" (Henry Jackson Society).

Хотя располагавшаяся в Лондоне Атлантическая телеграфная компания (Atlantic Telegraph Company) первой проложила трансатлантический кабель в 1858 году, именно интернет стал причиной того, что с 2015 года ежегодный рост протяженности подводных волоконно-оптических коммуникаций составляет 40%.

Из-за своего географического положения Соединенное Королевство является трансатлантическим "узлом", рядом с которым по дну моря в направлении Европы проходят сотни волоконно-оптических кабелей.

Среди них можно назвать кабель Havfrue/AEC-2 (его длина составляет 7242 километра или 4500 миль), которым владеют совместно компании Google и Facebook, а связывает он Нью-Джерси с Ирландией, а затем с Данией и Норвегией. А еще в следующем году будет введен в эксплуатацию принадлежащий компании Google подводный кабель Grace Hopper, который свяжет Нью-Йорк и Корнуолл, а также испанский Бильбао.

"Подобная угроза существует уже давно, - подчеркнул Джеймс Роджерс (James Rogers), из Совета по геостратегии (Council on Geostrategy). - Соединенное Королевство представляет собой центральный узел системы обмена данных, подводные кабели которой проходят через Атлантику в направлении Британии, Бискайского Залива, Гибралтара и Средиземного моря. Самое большее количество кабелей соединяют Уэльс и Корнуолл с Соединенными Штатами и Канадой".

Как сообщил высокопоставленный источник из Королевских военно-морских сил, новый корабль слежения и разведки "будет курсировать там, где проходят линии коммуникации, и помогать обеспечивать защиту на 360 градусов этой критически важной национальной инфраструктуры Британии".

Помимо защиты подводных кабелей, новый корабль будет оказывать помощь при выполнении других оборонных задач, в том числе при проведении учений и операций в Атлантическом океане, который, как ожидается, станет в будущем еще одной активной зоной столкновения интересов.

Российская подводная лодка серии К-239 "Белгород", которая войдет в состав российского Военно-морского флота в конце этого года, предназначена для проведения "специальных операций". Что характерно, она будет находиться под управлением Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ), нишевого подразделения российского Министерства обороны.

Вот что сказал вчера вечером министр обороны Бен Уоллес (Ben Wallace): "Наши противники считают нашу критическую национальную инфраструктуру главной уязвимостью, они разработали специальные аппараты, которые ставят ее под угрозу. Поэтому определенное количество инвестиций будет направлено на создание такого оборудования, которое ликвидирует возникшие недавно уязвимости".

Однако в воскресенье российский посол в Лондоне Андрей Келин в беседе с ведущим радиостанции LBC Томом Сворбриком (Tom Swarbrick) отверг утверждения о том, что российская подводная лодка представляет собой "серьезную угрозу" для Британии. По его словам, подобные утверждения, "по сути", весьма похожи на обвинения в отравлении в Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля, которые были лишены "смысла и информации", поскольку "все они были ложными".

Марко Джаннанджели (Marco Giannangeli)