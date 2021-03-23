На орбиту успешно выведены 37 иностранных спутников - "Роскосмос"

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 37 космических аппаратов полезной нагрузки, сообщили в "Роскосмосе".

"На данный момент разгонный блок успешно завершил все этапы программы выведения оставшихся 37 космических аппаратов на целевые орбиты", - говорится в сообщении.

"Средства выведения госкорпорации "Роскосмос" в полном объеме отработали все этапы сложнейшего полета, обеспечив выведение спутников на три разные солнечно-синхронные орбиты", - сообщили в "Роскосмосе".

В период с 11:35 до 11:37 произошло отделение первой партии из спутников полезной нагрузки, с 13:13 до 13:43 - второй. Полезная нагрузка состояла из 37 аппаратов.