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Интерфакс-АВН

Украина хочет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 5-10 лет - премьер Шмыгаль

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского Совета Шарль Мишель в Брюсселе, Бельгия
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского Совета Шарль Мишель в Брюсселе, Бельгия.
Источник изображения: © REUTERS, Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Киев. 22 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина хотела бы вступить в Европейский Союз и НАТО в течение 5-10 лет.

"Нашим желанием является, в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе", - сказал Шмыгаль в интервью немецкой газете "Handelsblatt".

"Мы уже очень тесно сотрудничаем с НАТО. Высоким свидетельством этого стали заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что "двери НАТО открытыми для Украины", - напомнил премьер.

Шмыгаль отметил, что не видит принципиальных препятствий с европейской стороны относительно членства Украины в ЕС.

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Страны
Германия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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