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ЦАМТО

Республика Корея намерена закупить в США ПТУР AGM-114 "Хеллфайр" – DSCA

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AGM-114R
AGM-114R. Фото: topwar.ru.

ЦАМТО, 22 марта. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" противотанковых ракет AGM-114R "Хеллфайр" и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость поставки может составить 36 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 19 марта.

Правительство Республики Корея обратилось к США с запросом на приобретение 288 ПТУР AGM-114R "Хеллфайр". Запрос также включает поставку запасных частей к AGM-114R, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления обороноспособности одного из ближайших союзников в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования (INDOPACOM).

В уведомлении отмечается, что Республика Корея намерена использовать ракеты "Хеллфайр" для пополнения имеющегося арсенала вооружений вертолетов AH-64E. Продажа запрошенных ракет усилит возможности Республики Корея по противодействию существующим и перспективным угрозам и обеспечит взаимодействие с другими операторами ракет AGM-114R "Хеллфайр" в регионе. При этом ВС Республики Корея не испытают затруднений при принятии ПТУР на вооружение.

Генеральным подрядчиком поставки выбрана компания Lockheed Martin Corporation. Покупатель обычно запрашивает реализацию офсетной программы, детали которой будут согласованы в ходе дальнейших переговоров заказчика и подрядчика.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Продукция
AGM-114
AH-64
Компании
Lockheed-Martin
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