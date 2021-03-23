В России готовятся принять на вооружение САУ "Магнолия" для защиты северных территорий

ЦАМТО, 22 марта. В России готовятся принять на вооружение САУ "Магнолия", передает "РИА Новости". Эти пушки передадут арктическим подразделениям, выполняющим задачи в экстремальных климатических условиях.

Как отмечает агентство, о новой самоходке для подразделений, базирующихся в районах Крайнего Севера, стало известно еще в 2017 году. Тогда в Минобороны заявили, что 120-мм "Магнолию" поставят на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера.

Агентство напоминает, что технические характеристики "Магнолии" частично раскрыли на форуме "Армия-2019". Тягач – 27-тонный гусеничный бронированный вездеход ДТ-10ПМ "Витязь" грузоподъемностью более десяти тонн с 800-сильным дизелем. Скорость – до 45 км/ч, скорость преодоления водных преград – до 6 км/ч. Пробег без дозаправки – около 700 км. Экипаж – четыре человека, боевое отделение расположено в кормовой секции.

Как отмечает агентство, комбинированное полуавтоматическое нарезное орудие сочетает функции гаубицы и миномета. Располагает широкой номенклатурой боеприпасов, в том числе возможно использование снарядов от САУ "Нона". Также можно использовать управляемые "Китолов-2", предназначенные для уничтожения легкобронированной техники и инженерных сооружений. Благодаря системе лазерного полуактивного самонаведения вероятность точного попадания в неподвижную цель без пристрелки близка к единице.

Боезапас – 80 снарядов. Орудие достает цели осколочно-фугасными боеприпасами на дальности более восьми километров, управляемыми – до десяти. Скорострельность – десять выстрелов в минуту.

Основные задачи "Магнолии" – уничтожение объектов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, ракетных установок, бронетехники, фортификационных сооружений, десантных средств и живой силы противника.