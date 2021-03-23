Шойгу поручил до конца года обеспечить жильем весь личный состав мотострелковой бригады в Кызыле

Министр также проверил учебный процесс в Президентском кадетском училище

Кызыл (Республика Тыва). 22 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение до конца 2021 года обеспечить жильем весь личный контрактный состав 55-й мотострелковой (горной) бригады, дислоцированной в Кызыле.

Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин доложил министру, который в понедельник посетил расположение соединения, что "будут обеспечены офицеры - 100%, прапорщики - 100%, сержантский состав - 100%, боевые подразделения - 100%".

В свою очередь замминистра обороны Тимур Иванов подчеркнул, что всех военнослужащих заселят до конца года.

Иванов также отметил, что всего для военнослужащих бригады построены, но пока не сданы, четыре дома на 80 квартир каждый и пять коттеджей на две квартиры каждый для командования соединения.

"Давайте так договоримся, до конца апреля, чтобы командование заселилось в коттеджи. Доложить мне", - добавил Шойгу.

Кроме того, Шойгу в рамках рабочей поездки проверил организацию учебного процесса в Президентском кадетском училище в Кызыле.

"Глава военного ведомства заслушал доклад начальника учебного учреждения об организации учебного процесса, а также по вопросам, требующим участия руководства Минобороны России", - сказали в министерстве.

Как отмечают в Минобороны, училище вошло в число лучших довузовских образовательных учреждений ведомства. В нем сформированы четыре школы по предметным областям, приоритетные направления: получение воспитанниками лингвистического, физико-математического образования, а также освоение информационно-коммуникационных технологий.