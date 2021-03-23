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Интерфакс-АВН

В Арктике нет проблем, которые надо решать военными методами - командующий Северным флотом

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Вице-адмирал Александр Моисеев
Вице-адмирал Александр Моисеев.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Несмотря на активизацию иностранных кораблей и авиации в Арктике, там нет проблем, которые нужно решать силовым путем, заявил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

"В первую очередь, я хотел бы обратить внимание на то, что в Арктике нет проблем, которые необходимо решать военными методами или силовым путем", - сказал Моисеев в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Тем не менее, в последнее время значительно активизировалась деятельность корабельных сил и авиации иностранных государств в ближней морской зоне Северного флота", - отметил командующий.

По его словам, Северный флот осуществляет контроль за деятельностью вооруженных сил иностранных государств в регионе и вынужден "предпринимать упреждающие действия, так как это происходит в непосредственной близости наших границ".

Командующий подчеркнул, что действия сил флота направлены на защиту своих границ и территорий. "Они полностью соответствуют нормам международного морского права, а также соответствующим международным обязательствам, соглашениям и договоренностям Российской Федерации с её партнёрами", - сказал Моисеев.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне. В частности, Минобороны РФ информировало, что за последние несколько лет в Арктике реконструировано почти два десятка аэродромов. В Арктике развернуты новые комплексы ПВО ближнего действия - "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-С", береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион". В 2019 году на архипелаге Новая Земля на боевое дежурство заступили системы ПВО дальнего действия С-400 (разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Также на С-400 перевооружили зенитный ракетный полк Северного флота на острове Южный.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Бал РК
Бастион
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