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Интерфакс-АВН

Шеф Пентагона посещает Афганистан с необъявленным визитом - ТВ

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Военнослужащий американского контингента в Афганистане получает «Пурпурное сердце». Выше нашивки видна чернёная версия «Боевого знака пехотинца» для ношения на полевой форме
Военнослужащий американского контингента в Афганистане получает «Пурпурное сердце». Выше нашивки видна чернёная версия «Боевого знака пехотинца» для ношения на полевой форме.
Источник изображения: warspot.ru

Дубай. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Афганистан с визитом, информация о котором не поступала ранее, сообщил афганский телеканал ToloNews со ссылкой на свои источники.

В ходе визита, по сообщению телеканала, ожидаются его встречи с высокопоставленными представителями Афганистана.

Визит проходит в условиях пересмотра Вашингтоном соглашения с талибами ("Талибан", организация запрещена в РФ), достигнутого в Дохе в феврале 2020 года.

Оно предусматривает, что США и их партнеры по миссии НАТО в Афганистане выведут всех своих военнослужащих с афганской территории в течение 14 месяцев, то есть, до 1 мая 2021 года, при условии, что талибы будут соблюдать соглашение.

Телеканал NBC News, ссылаясь на два источника, сообщил на прошлой неделе, что президент США Джо Байден рассматривает возможность продления срока пребывания американских войск в Афганистане до ноября.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Проекты
2020-й год
NATO
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