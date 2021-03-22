Министры обороны Японии и США договорились о сотрудничестве в случае вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем - агентство

Гонконг. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Главы оборонных ведомств Японии и США на встрече на текущей неделе договорились о тесном сотрудничестве в случае военного столкновения между Китаем и Тайванем, сообщило в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на многочисленные правительственные источники.

Этот вопрос обсуждался во вторник министрами обороны США Ллойдом Остином и Японии Нобуо Киси по инициативе американской стороны, однако конкретные вопросы координации действий в такой чрезвычайной ситуации не поднимались, говорится в сообщении агентства.

Япония последовательно воздерживается от комментариев по поводу возможной чрезвычайной ситуации, связанной с Тайванем и Китаем, она по-прежнему выступает за диалог для мирного урегулирования напряженности в Тайваньском проливе, напомнило Kyodo.