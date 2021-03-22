Войска ЮВО отработают межвидовое взаимодействие в ходе масштабных учений с участием армии ВВС и ПВО, ЧФ и Каспийской флотилии

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Подразделения общевойсковых армий, армия ВВС и ПВО, Черноморский флот и Каспийская флотилия будут задействованы в совместных учениях в рамках контрольной проверки под руководством командующего Южным военным округом генерала армии Александра Дворникова, сообщает пресс-служба округа.

"В едином тактическом замысле с подразделениями общевойсковых армий Южного военного округа (ЮВО) на учениях в рамках контрольной проверки за зимний период обучения выполнят задачи подразделения Черноморского флота, Каспийской флотилии и армии ВВС и ПВО ЮВО", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, батальонные тактические группы проведут учения совместно с экипажами кораблей и эскадрильями оперативно-тактической, морской и армейской авиации. Также для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты, береговых и воздушно-десантных войск, дислоцированные на территории военного округа.

"Организация межвидового взаимодействия в рамках плановых мероприятий боевой подготовки войск - сегодня одна из главных задач. Увеличение доли участия авиации в мероприятиях подготовки сухопутных, береговых войск и корабельных сил, в сочетании с использованием боевого опыта, повысит как качество совместной подготовки войск, так и уровень мастерства лётного состава", - заявил Дворников, которого цитирует пресс-служба.

Ранее командующий ЮВО обратил внимание на активизацию проведения странами НАТО и их ближайшими партнерами - Украиной и Грузией серии крупных морских учений, комплекса различных мероприятий боевой подготовки с использованием корабельных групп, авиации и специальных подразделений. По его словам, на этих учениях отрабатывается также переброска американских войск и сил в страны Причерноморья, недалеко от Крыма и Кавказского побережья.

"В этот период для нас - защитников безопасности России важно также поддерживать высокую готовность и реагировать на изменения в этой непростой обстановке", - подчеркнул генерал.

В пресс-службе ЮВО отметили, что авиация, силы ПВО, корабельные группы, подразделения сухопутных войск отработают задачи, выступая как во взаимодействии, так и в качестве условного противника.