Достоверно известно о 3 тыс. 250 погибших армянских военных в Нагорном Карабахе - премьер Пашинян

Военнослужащий стреляет из пушки по позициям вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Ереван. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Официально подтвержденное количество погибших в войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года с армянской стороны составляет 3 тыс. 250 человек, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На сегодняшний день официально подтвержденное число жертв составляет 3 тыс. 250. 189 родителей ожидают результатов ДТК-тестов. Есть довольно большой список без вести пропавших, но этот список нуждается в уточнении, поскольку за последние месяцы 10 человек, включенных в список без вести пропавших, обнаружены в ереванском аэропорту "Звартноц" при попытке выезда из Армении", - сказал Пашинян на встрече с жителями сел в рамках поездки по Арагацотнской области республики в субботу

По его оценке, общее число погибших военных с армянской стороны не превысит 4 тысяч. "Конечно, это большая цифра, но они погибли, чтобы Карабах был", - отметил Пашинян.

15 марта Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовала новый список военнослужащих, погибших в боевых действиях в зоне карабахского конфликта, включив имена еще 96 военных. Общее количество внесенных в список погибших военнослужащих, по данным на 15 марта, составляет 2460.

Кроме того, по данным МВД НКР, в период с 13 ноября по 19 марта в ходе поисковых работ в зоне конфликта найдены тела 1 тыс. 518 погибших.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.