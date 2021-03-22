Отказ от трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху приведет к катастрофе - Пашинян

Ереван. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказ от трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, подписанного 9 ноября 2020 года лидерами Армении, Азербайджана и России, приведет к катастрофе.

"Меня обвиняют (оппозиция - ИФ) в предательстве. А как проявляется это предательство? Нас обвиняют и в сдаче территорий. Но мы стояли столько, сколько было возможно. И приняли решение (о подписании трехстороннего заявления - ИФ) тогда, когда это надо было. Обратное привело бы к катастрофе", - сказал Пашинян на встрече с жителями сел в рамках поездки по Арагацотнской области республики в субботу

"Сейчас говорят, что предательская власть должна уйти. А документ, который мы подписали, вы (следующая власть - ИФ) откажетесь от него? Говорят - нет. Это будет катастрофой, если мы порвем эту бумагу", - отметил он.

По его словам, переговорный процесс по Карабаху до революции в Армении 2018 года "не отражал желания и стремления народа".

"Содержание переговорного процесса сводилось к тому, что поэтапно Карабах должен оказаться в составе Азербайджана. Мы стояли на защите стремлений нашего народа до последней секунды. Мы остановили войну тогда, когда не было уже смысла продолжать, когда не увидели перспектив", - сказал Пашинян.