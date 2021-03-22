В Москве решительно осуждают ракетный удар йеменских хуситов по территории Саудовской Аравии - МИД РФ

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - В МИД РФ осудили действия йеменских хуситов, осуществившим ракетный удар по объекту компании "Сауди Арамко" под Эр-Риядом.

"По поступающей информации, утром 19 марта йеменские хуситы осуществили при помощи беспилотников очередной ракетный удар по территории Саудовской Аравии, которая в затянувшемся межйеменском вооруженном конфликте оказывает поддержку правительственным силам Йеменской Республики (ЙР)", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, распространенном в субботу.

Объектом этого нападения стал нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи саудовской столицы Эр-Рияда. Сообщается, что в результате атаки никто не пострадал. Возникший на предприятии пожар был оперативно локализован и потушен, отмечается в сообщении.

"В Москве решительно осуждают упомянутую силовую акцию. Настоятельно призываем всех участников конфликта в Йемене к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права, незамедлительному и полному отказу от боевых операций, которые приводят к разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения", - подчеркнули в МИД РФ.

В этой связи российская сторона подтверждает "принципиальную и последовательную позицию в пользу скорейшего прекращения насилия в ЙР и налаживания широкого межйеменского переговорного процесса, нацеленного на выработку комплексного и основанного на учете законных интересов всех вовлеченных сторон решения многочисленных проблем, с которыми сталкивается Йемен и соседние государства".