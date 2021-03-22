США расширят доступ Индии к своим технологиям для ее усиления в Индо-Тихоокеанском регионе - газета

Дели. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Администрация США предоставит Индии доступ к более эффективным технологиям и возможностям, чтобы помочь ей в "обеспечении верховенства закона" в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщило в субботу издание "Хиндустан таймс" со ссылкой на источники.

Отмечается, что об этом стало известно на фоне визита шефа Пентагона Ллойда Остина в Индию и его встреч с премьер-министром страны Нарендрой Моди, советником премьера по нацбезопаности Аджитом Довалом и министром обороны Раджнатхом Сингхом.

"В интересах США, чтобы в Азии наличествовал благоприятный баланс сил - в свете более напористого в военном отношении Китая. Вашингтону нужно взяться за руки со странами вроде Индии, чью территориальную принадлежность оспаривает Пекин", - цитирует издание слова неназванного экс-секретаря Индии по иностранным делам (ведущая административная должность при МИД страны).

При этом, по данным " Хиндустан таймс", встреча Ллойда и Довала прошла в очень положительном ключе.

Газета отмечает, что в фокусе консультаций США и Индии - получение Нью-Дели 30 вооруженных беспилотников типа Predator и шести патрульных противолодочных самолётов P8I.

Между тем, министр обороны Индии назвал "продуктивными" состоявшиеся в субботу переговоры с шефом Пентагона и заявил о намерении Дели продолжать укрепление оборонных связей с Вашингтоном.

"Мы также провели обзор многих двусторонних и многосторонних учений и согласились на усиление сотрудничества между индийскими военными, Индо-Тихоокеанским командованием ВС США, Центральным командованием ВС США и Африканским командованием", - отметил он.

Сингх призвал США, пользуясь более свободными индийскими законами, вкладываться в оборонный сектор Индии.