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Интерфакс-АВН

Йеменские повстанцы используют против Саудовской Аравии оружие, поступающее из Ирана - власти королевства

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Нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, подвергшийся атаке хуситов в январе 2020 года
Нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, подвергшийся атаке хуситов в январе 2020 года.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Дубай. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Недавние атаки йеменских повстанцев-хуситов на Саудовскую Аравию указывают на причастность Тегерана, поскольку мятежники применяли вооружения, имевшие отношение к Ирану, заявил саудовский государственный министр по иностранным делам Адель аль-Джубейр

"Все эти ракеты и беспилотники, которые запустили по Саудовской Аравии, были либо произведены в Иране, либо им поставлялись", - цитирует слова министра телеканал "Аль-Арабийя".

Он указал на беспочвенность опасений США, будто их признание хуситов террористической структурой остановит поставки гуманитарной помощи в пребывающий в состоянии кризиса Йемен. По его словам, Эр-Рияд довел эту точку зрения до США и европейских союзников.

При этом он обвинил повстанцев в краже гуманитарной помощи и в ее продаже для финансирования боевых действий.

Накануне сообщалось, что в пятницу утром беспилотники нанесли удар по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. В свою очередь йеменские повстанцы заявляли, что они запустили шесть беспилотников по одному из объектов, принадлежащих Saudi Aramco.

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Иран
Йемен
Саудовская Аравия
США
Проекты
БПЛА
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