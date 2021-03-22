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Интерфакс-АВН

Проект российско-американской миссии "Венера-Д" будет готов через два года - ИКИ РАН

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Полёт АМС «Венера-Д» в представлении художника NASA
Полёт АМС «Венера-Д» в представлении художника NASA.
Источник изображения: NASA

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Аванпроект российско-американской миссии по исследованию Венеры "Венера-Д" будет готов через полтора-два года, сообщил "Интерфаксу" директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

"Сейчас работа только началась, мы должны формально выпустить аванпроект. Это уточненный облик проекта, который, если "Роскосмос" его примет, уже уйдет в производство. Эта вот работа должна продлиться, насколько я понимаю, около полутора-двух лет", - сказал Петрукович.

По его словам, в данный момент финансирование выделено только на разработку аванпроекта. "Объем финансирования относительно небольшой, поэтому при всех, так сказать, проблемах нам дали деньги", - отметил он.

Точный объем средств, которые понадобятся на реализацию миссии, будет определен по результатам разработки аванпроекта, отметил директор института.

По данным Петруковича, несмотря на задержку начала проектирования, предварительная дата запуска остается прежней - 2029-2030 годы.

Ранее замгендиректора ИКИ РАН Олег Кораблев сообщил "Интерфаксу", что на реализацию миссии с российской стороны необходимо будет выделить 17 млрд рублей. По его словам, для обеспечения даты пуска в 2029 году необходимо начать опытно-конструкторскую работу в 2019-2020 годах.

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