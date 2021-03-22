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Интерфакс-АВН

Корабли Балтфлота посетили порт Судана, где планируется создание базы ВМФ России

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Корвет "Стойкий"
Корвет "Стойкий".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Корабли Балтийского флота посетили Порт-Судан, где планируется создание пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

"Корвет Балтийского флота "Стойкий" и танкер "Кола", выполняющие задачи дальнего похода, завершили деловой заход в Порт-Судан Республики Судан. В ходе захода состоялись протокольные встречи командования похода с представителями командования ВМС Судана и городских и портовых властей", - заявил Мартов.

По его словам, в настоящее время российский боевой корабль и танкер вышли в Красное море и продолжили выполнять задачи в рамках дальнего похода.

Представитель Балтфлота отметил, что во время делового захода российских кораблей в порт руководство Минобороны Судана посетило корвет "Стойкий", а российские моряки посетили корабли ВМС республики.

Отряд кораблей Балтфлота вышел в дальний поход из Балтийска 16 декабря 2020 года. За время нахождения в Индийском океане экипаж корвета "Стойкий" отработал несколько десятков учений - по противовоздушной и противолодочной обороне, а также антипиратские учения.

В конце февраля в Порт-Судан впервые зашел фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович", где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России", сообщили тогда в пресс-службе ЧФ.

По данным флота, нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ России отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств.

Как сообщал "Интерфакс", Военно-морской флот России создает пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) на Красном море.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане ПМТО ВМФ России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Судане побывала комиссия Минобороны РФ в рамках двустороннего соглашения о создании ПМТО, сообщил "Интерфаксу" 9 февраля заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который курирует управление имуществом и расквартирование войск.

"Выезжала рекогносцировочная комиссия, которая там работала, уточняла технические возможности и необходимый объем вспомогательных зданий и сооружений", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о создании базы ВМФ РФ в Судане.

"Сейчас мы подготовим доклад, подготовим необходимые обоснования по расчету стоимости и в установленном порядке будем принимать решение о начале строительства", - сообщил тогда Иванов.

В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус.

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