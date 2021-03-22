Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость

ВМФ России получит до конца года три атомные подлодки, в том числе стратегическую проекта "Борей-А". В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул, что это единственный атомный подводный ракетоносец четвертого поколения.

Военно-морской флот России в нынешнем году получит три атомные подводные лодки: стратегическую АПЛ "Князь Олег" (проект 955А), а также две многоцелевые подлодки "Казань" и "Новосибирск" (проект 885М). Об этом в интервью в газете "Красная звезда" сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

"До конца года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег", атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" "Казань" и "Новосибирск", которые строятся на предприятии "СЕВМАШ"", – сказал Евменов.

Кроме того, в этом году будут заложены два последних крейсера в серии "Борея-А" – "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской", напомнил главком.

В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин обрисовал ситуацию.

"Это очень важный момент. "Князь Олег" будет, по сути, первая серийная модернизированная лодка серии "Борей-А", самая первая – "Князь Владимир" – уже служит на Северном флоте. Судя по всему, "Князь Олег" пойдет на Тихоокеанский флот, в Вилючинск. На сегодняшний день это единственный атомный подводный ракетоносец четвертого поколения. Этот крейсер – наша гордость. Американцы только собираются закладывать такие подводные лодки. Наша подлодка отличается многими хорошими характеристиками: уменьшена шумность, глубина погружения приличная, новые средства обнаружения подлодок противника, комплексы защиты торпедные. И, конечно, главный ударный комплекс "Булава". Вполне вероятно, что это наиболее эффективный ракетный комплекс за все время существования атомного подводного флота. Словом, это перспективные корабли, которые являются гордостью нашего флота и гордостью страны. Всего таких подлодок будет десять", – сказал Василий Дандыкин.

Сейчас в составе ВМФ три подлодки серии "Борей" – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также первая АПЛ, построенная по улучшенному проекту 955А ("Борей-А") "Князь Владимир".

Подлодка проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск" в составе ВМФ единственная. Другие подлодки, в том числе "Казань" и "Новосибирск", которые войдут в состав в этом году, строятся по новому проекту "Ясень-М". АПЛ "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую такие подлодки заложили в июле прошлого года, они получили названия "Владивосток" и "Воронеж" и должны быть переданы флоту на рубеже 2027-2028 годов.