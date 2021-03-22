Войти
РИА Новости

Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость

646
3
0
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Кулешов

ВМФ России получит до конца года три атомные подлодки, в том числе стратегическую проекта "Борей-А". В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул, что это единственный атомный подводный ракетоносец четвертого поколения.

Военно-морской флот России в нынешнем году получит три атомные подводные лодки: стратегическую АПЛ "Князь Олег" (проект 955А), а также две многоцелевые подлодки "Казань" и "Новосибирск" (проект 885М). Об этом в интервью в газете "Красная звезда" сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

"До конца года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег", атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" "Казань" и "Новосибирск", которые строятся на предприятии "СЕВМАШ"", – сказал Евменов.

Кроме того, в этом году будут заложены два последних крейсера в серии "Борея-А" – "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской", напомнил главком.

В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин обрисовал ситуацию.

"Это очень важный момент. "Князь Олег" будет, по сути, первая серийная модернизированная лодка серии "Борей-А", самая первая – "Князь Владимир" – уже служит на Северном флоте. Судя по всему, "Князь Олег" пойдет на Тихоокеанский флот, в Вилючинск. На сегодняшний день это единственный атомный подводный ракетоносец четвертого поколения. Этот крейсер – наша гордость. Американцы только собираются закладывать такие подводные лодки. Наша подлодка отличается многими хорошими характеристиками: уменьшена шумность, глубина погружения приличная, новые средства обнаружения подлодок противника, комплексы защиты торпедные. И, конечно, главный ударный комплекс "Булава". Вполне вероятно, что это наиболее эффективный ракетный комплекс за все время существования атомного подводного флота. Словом, это перспективные корабли, которые являются гордостью нашего флота и гордостью страны. Всего таких подлодок будет десять", – сказал Василий Дандыкин.

Сейчас в составе ВМФ три подлодки серии "Борей" – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также первая АПЛ, построенная по улучшенному проекту 955А ("Борей-А") "Князь Владимир".

Подлодка проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск" в составе ВМФ единственная. Другие подлодки, в том числе "Казань" и "Новосибирск", которые войдут в состав в этом году, строятся по новому проекту "Ясень-М". АПЛ "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую такие подлодки заложили в июле прошлого года, они получили названия "Владивосток" и "Воронеж" и должны быть переданы флоту на рубеже 2027-2028 годов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Дмитрий Донской
Казань АПЛ
Князь Владимир
Красноярск АПЛ
Юрий Долгорукий
Компании
Севмаш
Проекты
885 Ясень
955 Борей
СФ
ТОФ
Похожие новости
09.03.2021
Кто определяет сроки закладки и имена новых подлодок проекта "Борей-А"
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
20.11.2017
"Супер-Борей". На что способен новый подводный ракетоносец "Князь Владимир"
23.04.2012
Подплав выходит на поверхность
3 комментария
№1
22.03.2021 02:54
Насчет "Князь Олег" подлодки - сомнений нет , что передадут , а вот Казань и Новосибирск в этом году сильно сомневаюсь
0
Сообщить
№2
22.03.2021 04:19
Цитата, mikeinside сообщ. №1
а вот Казань и Новосибирск в этом году сильно сомневаюсь

А почему сильные сомнения? По открытым данным, оба корабля проходят морские ходовые испытания. Новосибирск должны передать в конце 2021. "Казань" отстрелялась "Оникс"ами в конце 2020.
И вообще, все проблемы должны были проявиться на головной лодке проекта - "Казани". Поэтому с ней и была такая задержка.
Все может быть, но, похоже, сейчас все идет более-менее по плану.
0
Сообщить
№3
22.03.2021 05:40
И вообще, в России с подводным судостроением (да и вообще с судостроением) дело хорошо пошло вперед. Впрочем, это, возможно, по сравнению с полным застоем и ж...ой 90-2000--ых.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 22:02
  • 1
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 22.03 21:50
  • 12
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 22.03 21:49
  • 55
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 22.03 21:28
  • 1
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 22.03 21:17
  • 15
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 22.03 20:38
  • 15
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 22.03 20:26
  • 2
Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал
  • 22.03 20:24
  • 2
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
  • 22.03 19:16
  • 32
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.03 19:11
  • 1
ЧП в Приморском крае – правда или домыслы
  • 22.03 18:58
  • 1
Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России
  • 22.03 12:36
  • 0
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day. Часть 2.
  • 22.03 10:19
  • 4
Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле
  • 22.03 08:59
  • 40
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 22.03 05:40
  • 3
Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость