Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость

ВМФ России получит до конца года три атомные подлодки, в том числе стратегическую проекта "Борей-А". В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул, что это единственный атомный подводный ракетоносец четвертого поколения.
Военно-морской флот России в нынешнем году получит три атомные подводные лодки: стратегическую АПЛ "Князь Олег" (проект 955А), а также две многоцелевые подлодки "Казань" и "Новосибирск" (проект 885М). Об этом в интервью в газете "Красная звезда" сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.
"До конца года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег", атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" "Казань" и "Новосибирск", которые строятся на предприятии "СЕВМАШ"", – сказал Евменов.
Кроме того, в этом году будут заложены два последних крейсера в серии "Борея-А" – "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской", напомнил главком.
В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин обрисовал ситуацию.
Сейчас в составе ВМФ три подлодки серии "Борей" – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также первая АПЛ, построенная по улучшенному проекту 955А ("Борей-А") "Князь Владимир".
Подлодка проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск" в составе ВМФ единственная. Другие подлодки, в том числе "Казань" и "Новосибирск", которые войдут в состав в этом году, строятся по новому проекту "Ясень-М". АПЛ "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую такие подлодки заложили в июле прошлого года, они получили названия "Владивосток" и "Воронеж" и должны быть переданы флоту на рубеже 2027-2028 годов.