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ЧП в Приморском крае – правда или домыслы

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Источник изображения: vpk-news.ru

10 марта в районе закрытого города Фокина в Приморском крае произошло крупное ЧП. Прогремел взрыв на борту большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ.

Первым из российских СМИ эту новость сообщил телеканал REN TV, после чего она «разлетелась» по Сети. По его данным на борту БПК, при выгрузке боезапаса, детонировали мины и торпеды. Якобы от взрыва в корпусе корабля образовалась большая пробоина, грозящая затоплением. В результате ЧП пострадало 7 моряков, большинство из них получило отравление продуктами горения. Сейчас они находятся в военном госпитале, их жизни ничего не угрожает.

Согласно данным источников, в результате серии мощных взрывов пострадали не менее семи человек – все они находятся в одном из местных госпиталей, однако, по некоторым данным, их жизням ничто не угрожает.

«Как стало известно РЕН ТВ, ЧП в закрытом городе Фокино произошло еще 10 марта. После мощного хлопка начался пожар и последующее обрушение стрелы крана на борт корабля. Семеро военнослужащих получили повреждения разной степени тяжести. Часть из них отравились нервно-паралитическим веществом (возможно, продуктами горения), пострадавших госпитализировали», — говорится в сообщении REN TV.

Вскоре после этого телеканал заявил, что причина взрыва пока неизвестна, но предполагается, что он не связан с нарушением процесса выгрузки боеприпасов или нарушением мер безопасности.

Официальных комментариев со стороны командования ВМФ России и Минобороны РФ на этот счёт пока что нет, при этом, текущее состояние повреждённого БПК остаётся неизвестным, хотя с учётом озвученных данных, взрыв произошёл ниже ватерлинии.

В свою очередь Минобороны РФ опровергло эту информацию. «Никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было. Информация, опубликованная в отдельных средствах массовой информации, о якобы взрыве 10 марта торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье, не соответствует действительности», — заявили в военном ведомстве России.

Позднее в Минобороны назвали «несущественным» взрыв при проведении разгрузочных работ. На данный момент никакой достоверной информации о произошедшем ЧП нет. Если все же инцидент подтвердиться, то это значит, что ВМФ РФ на длительное время лишился еще одного боевого корабля (считая и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов») океанской зоны, считает портал Free News.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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1 комментарий
№1
22.03.2021 19:11
"Если все же инцидент подтвердиться" - здесь двоечники, что ли работают?
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