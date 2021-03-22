Россия пыталась глушить связь у британских военных самолетов в районе Кипра - газета

Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Россия неоднократно предпринимала попытки нарушить спутниковую связь на британских военных самолетах, взлетавших с авиабазы "Акротири" на Кипре, сообщила в пятницу газета The Times со ссылкой на источники в военной разведке Великобритании.

"Россия старалась заглушить связь у взлетавших самолетов, что является частью невоенной конфронтационной активности", - заявил один из источников, отметив, что подобные действия велись без явной причины против транспортного самолета, перевозившего запчасти.

Другие источники указали на регулярные попытки вмешаться в спутниковые каналы связи транспортного самолета A400M.