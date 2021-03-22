С 1961 года подводники соединения АПЛ СФ освоили 11 проектов подводных лодок и девять типов ракетных комплексов

Залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава", в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море.

ЦАМТО, 19 марта. Начиная с 1961 года, подводники соединения АПЛ Северного флота успешно выполнили задачи сотен дальних походов и боевых дежурств, освоили 11 проектов подводных лодок и девять типов ракетных комплексов.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" накануне Дня моряка-подводника, который отмечается 19 марта, заявил командир соединения атомных подводных лодок Северного флота контр-адмирал Степан Кельбас.

Ниже приведены отдельные фрагменты интервью контр-адмирала С.Кельбаса газете "Красная звезда".

"Всего за 60 лет в составе дивизии находилось 45 атомных подводных крейсеров. Она, по сути, является основой морских стратегических ядерных сил Военно-морского флота России. Сегодня в составе соединения несут службу подводные ракетные крейсеры проектов 667 БДРМ и 955 "Борей".

На текущий момент соединение находится на высоком уровне боевой готовности. Руководство государства, Вооруженных Сил, лично Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами уделяют развитию морской составляющей ядерных сил приоритетное внимание.

В соответствии с планами Государственной программы вооружения в состав соединения в 2020 году вошел новейший подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир". Это совершенно новый атомоход, техническая начинка которого существенно отличается даже от собратьев "Бореев", вошедших ранее в состав Военно-морского флота, в основе ее новейшие достижения отечественного кораблестроения. В рамках государственной программы в настоящее время строятся еще нескольких кораблей аналогичного проекта.

Промышленностью успешно реализована программа проведения средних ремонтов ракетоносцев предыдущего поколения, что позволяет нам успешно выполнять все поставленные задачи.

За прошедшее десятилетие личный состав соединения достойно решил ряд важнейших задач. Среди них, например, – освоение эксплуатации подводных крейсеров четвертого поколения. Введен в строй головной ракетоносец "Юрий Долгорукий", на котором завершена опытная эксплуатация материальной части. Он образцово выполняет все положенное в соответствии с предназначением. В соединении подготовлены, успешно переведены подо льдами Арктики и переданы в состав Тихоокеанского флота ракетоносцы "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

В этом году дивизия продолжает решать задачи в дальней океанской зоне, в том числе под ледяной шапкой Земли. На регулярной основе корабли соединения выполняют походы в Арктику. Мы имеем самый большой в Военно-морском флоте опыт подледного плавания. Если можно так выразиться, у нас создана и успешно развивается школа арктических подледных походов.

Ежегодно в процессе тренировок Стратегических ядерных сил (СЯС) наши подводные крейсеры выполняют несколько пусков межконтинентальных баллистических ракет. В 2018 году атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" выполнил залповую стрельбу четырьмя ракетами "Булава". В 2019 году атомный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" из приполюсного района успешно осуществил пуск баллистической ракеты (БРПЛ) "Синева". По итогам этой стрельбы экипаж завоевал кубок главнокомандующего ВМФ по ракетной подготовке.

В 2019 и 2020 годах РПКСН "Карелия", участвуя в тренировке под руководством Верховного Главнокомандующего, успешно выполнил пуск БРПЛ "Синева".

По итогам прошлого года наша дивизия признана лучшей по боевой подготовке на Северном флоте. За минувший год наплаванность соединения составила более 350 суток. Это чуть больше предыдущего, думаю, что в нынешнем году мы вновь увеличим этот показатель. В этом году дивизия продолжит решать задачи в дальней океанской зоне, в том числе под ледяной шапкой Земли".

Полностью интервью командира соединения атомных подводных лодок Северного флота контр-адмирала Степана Кельбаса опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".