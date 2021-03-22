Источник: атомный подводный ракетный крейсер "Князь Олег" передадут флоту ко Дню ВМФ РФ

По словам источника, крейсер до передачи ВМФ выполнит пуск ракеты "Булава"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (шифр "Борей-А") будет передан флоту ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) РФ, который в этом году будет отмечаться 25 июля, а до этого подлодка совершит пуск межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава" из подводного положения. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Первый серийный ракетоносец проекта 955А "Князь Олег" после завершения государственных испытаний будет передан флоту ко Дню ВМФ РФ", - сказал он.

По его словам, до передачи в рамках госиспытаний эта подлодка выполнит учебно-боевой пуск ракеты "Булава". "До передачи флоту "Князь Олег" в рамках госиспытаний выполнит учебно-боевой пуск из акватории Баренцева моря из подводного положения одной МБР "Булава" по цели на полигоне Кура на Камчатке", - отметил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ракетоносцы в составе ВМФ

В настоящее время в боевом составе ВМФ России находятся 4 ракетоносца проектов 955/955А. Кроме "Князя Олега" еще три лодки проекта 955А находятся на "Севмаше" в разных стадиях строительства. Закладка еще двух субмарин проекта 955А - "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" - ожидается к 9 мая. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР "Булава".

19 марта в России отмечается профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил - День моряка-подводника.

Ранее в интервью газете "Красная звезда" главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег до конца года.