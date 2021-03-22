Срок службы атомных подлодок двух проектов будет продлен, они получат новое оружие, сообщил главком ВМФ РФ

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Срок службы атомных подводных лодок проектов 949А и 971 будет удвоен, их оснастят новым оружием, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Будет продолжаться ремонт и модернизация атомных подводных лодок проекта 949А, 971. Могу с уверенностью отметить, что эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию", - сказал Евменов в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

"Это повысит эффективность выполнения этими подводными лодками задач в условиях современной обстановки в Мировом океане", - сказал Евменов.

"В два раза будет увеличен срок службы подводных лодок проекта 949А и 971. Их модернизационный запас и уникальные технологические решения, применяемые при ремонте и модернизации, позволят с ещё большим уважением относиться к этим кораблям с солидным опытом и стажем службы", - сказал он.

Подводные лодки проекта 949А "Антей" - серия советских/российских АПЛ, вооружённых крылатыми ракетами и предназначенных для уничтожения авианосных ударных соединений.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что атомные подводные лодки проекта "Антей" входят в основу нестратегической ударной группировки ВМФ РФ.

Большая атомная подводная лодка проекта 971 предназначена для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. Она вооружена торпедно-ракетным комплексом, который состоит из восьми торпедных аппаратов и приспособлена для стрельбы как торпедами, так и крылатыми ракетами. Подводная лодка имеет традиционный двухкорпусный архитектурно-конструктивный тип конструкции.

В марте 2018 года российские военные сообщили, что российские атомные подводные лодки в ходе одного из учений, не нарушая границ США, смогли незаметно приблизиться к американскому побережью. Сайт телеканала "Звезда" тогда сообщил, что в тех учениях были задействованы подлодки проекта 971.