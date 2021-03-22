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ТАСС

В США специалисты NASA провели огневые испытания двигателей ракеты для полета к Луне

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Момент старта четырех двигателей центрального ускорителя ракеты SLS. Из-под тестового стенда вырывается исполинское облако водяного пара. Это испаряющая вода системы гашения пламени и акустических колебаний, которая защищает стенд от повреждений, и конден
Момент старта четырех двигателей центрального ускорителя ракеты SLS. Из-под тестового стенда вырывается исполинское облако водяного пара. Это испаряющая вода системы гашения пламени и акустических колебаний, которая защищает стенд от повреждений, и конденсирующийся продукт сгорания водорода с кислородом в двигателях — дигидрогена монооксид.
Источник изображения: Robert Markowitz, NASA

Предыдущие испытания двигателей состоялись 16 января

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провели в четверг в штате Миссисипи огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System (SLS). Трансляция велась на сайте ведомства.

Четыре двигателя, установленные на специальную опору на территории испытательного комплекса NASA, работали одновременно около восьми минут. "Раннего отключения не произошло. Это хорошая новость", - сказал ведущий трансляции.

Предыдущие испытания двигателей состоялись 16 января. Тогда они проработали одновременно около минуты, хотя ожидалось, что это также будет продолжаться примерно восемь минут. Руководитель проекта по разработке SLS Джон Ханикэт позже пояснил, что сработала автоматическая система, отключающая работу двигателей. Одной из причин этого, как выяснилось впоследствии, стали настройки соответствующего программного обеспечения.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на текущий год, второй - на 2023-й. После состоявшихся 16 января испытаний двигателя в NASA допустили, что данные планы могут быть пересмотрены.

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