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Интерфакс-АВН

Решение о продолжении строительства дизельных подлодок "Лада" примут по итогам эксплуатации - главком ВМФ РФ

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Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018 года
Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018 года.
Источник изображения: © РИА Новости / Ирина Мотина

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Для российских военных построят еще две дизельных подводных лодки проекта "Лада", решение о том, продолжать ли серию, еще не принято, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"В ближнесрочной перспективе ВМФ также получит в свой состав неатомные подводные лодки типа "Лада" проекта 677 "Великие Луки" и "Кронштадт". Отмечу, что их тактико-технические характеристики и возможности существенно улучшены", - заявил он в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

"Что касается перспектив этих подводных лодок, то могу сказать, что планируется строительство ещё двух единиц. Относительно дальнейшего продолжения серии хочу отметить, что это всегда обосновывается опытом эксплуатации того или иного проекта. Исходя из этого опыта и будем поступать", - заявил Евменов.

Две дизельные подлодки проекта 677 "Лада" - "Кронштадт" и "Великие Луки" планируется сдать 25 ноября 2021 года, говорилось в материалах Кремля к поездке президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербург в ноябре 2019 года.

Подлодки проекта 677 "Лада" были разработаны в конце прошлого века. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году, передана ВМФ в 2010 году. Субмарины этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки" были заложены в 2005 и 2006 годах соответственно.

Потребность в подлодках проекта 677 сохраняется, заявил ранее Евменов.

"Иметь одну серию и один проект (неатомных подлодок - ИФ) - все равно, что иметь одни ботинки. Они промокли - и все. Потребность в проекте 677 сохраняется, но она будет уточняться и формироваться по результатам эксплуатации первых кораблей проекта", - заявлял главком, отметив заинтересованность флота в строительстве дизель-электрических подводных лодок другого проекта - проекта 636.3.

Подлодки проекта 677 предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

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Страны
Россия
Продукция
Б-585 Санкт-Петербург
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
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