Носителя ракет "Калибр" подлодку "Магадан" спустят на воду 25 марта - флот

Церемония закладки на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") больших дизель-электрических подводных лодок Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) и Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363 для Тихоокеанского флота ВМФ России. Санкт-Петербург, 01.11.2019.

До 2024 года Тихоокеанский флот получит всю серию дизельных подлодок с высокоточным оружием

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - "Магадан", третья дизель-электрическая подводная лодка для Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ, будет спущена на воду на следующей неделе, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"В ближайшее время в состав ВМФ будет принят "Магадан". Планируется, что эта лодка проекта 636.3 будет спущена на воду 25 марта в Санкт-Петербурге", - сказал Евменов в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Он сообщил, что после достройки на воде и испытаний "Магадан" совершит переход на ТОФ.

"В текущем году для подводных сил ТОФ на "Адмиралтейских верфях" будут заложены ещё два дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Можайск" и "Якутск". Ведутся активные строительные работы "Уфы", - сказал главком.

Он напомнил, что две подводные лодки проекта - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - уже приняты в состав ВМФ.

"Вся серия из шести единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3 будет построена и передана в состав Тихоокеанского флота до 2024 года, что существенно усилит его составляющую носителей высокоточного ракетного оружия", - заявил главком.

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта для Черноморского флота России.

Дизельные подлодки Черноморского флота участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары крылатыми ракетами по боевикам из акватории Средиземного моря.