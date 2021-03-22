Локальные учения – глобальные маневры

До последнего времени взаимоотношения Москвы с Исламабадом были далеко не безоблачными. Российские и пакистанские моряки на учениях AMAN 2021. Фото с сайта www.mil.ru.

О пиратах, многоугольниках, тиграх и обезьянах

В феврале нынешнего года в северо-западной части Индийского океана состоялись военно-морские учения. Не очень замеченные в России, но отражающие ситуацию в данном регионе и вокруг него.

Пакистанский рекорд

С 11 по 16 февраля 2021 года у побережья Пакистана прошли организованные ВМС этой страны учения AMAN 2021. Они проводятся по нечетным годам, начиная с 2007 года. Нынешние стали уже седьмыми.

Главной целью учений являлась отработка взаимодействия флотов в борьбе с пиратством. Эта проблема в последние 20 лет стала весьма серьезной для акватории западной части Индийского океана. Максимальное число пиратских нападений на торговые суда (вплоть до супертанкеров) имело место в начале 2010-х у берегов Сомали. Сейчас их интенсивность заметно снизилась, но до конца проблема не решена.

Добиться успехов в борьбе с пиратством удалось благодаря сотрудничеству ВМС многих стран. Постоянные антипиратские миссии осуществляют ВМС США, НАТО, ЕС, КНР, Японии, Индии, России, Ирана. Поэтому сценарий учений является достаточно актуальным.

В нынешних учениях приняли участие 45 стран, кроме Пакистана. Что, по-видимому, можно считать своеобразным мировым рекордом. Прибыла и делегация Генштаба ВС Ирана (как армии, так и КСИР). Впрочем, большинство стран было представлено именно делегациями, и лишь несколько – боевыми кораблями.

Наибольшим количеством кораблей были, естественно, представлены ВМС Пакистана. Это ПЛ «Хангор» (головная в серии новейших ПЛ китайского пр. 039В, строящихся для пакистанского флота), фрегаты «Аслат» и «Саиф» (китайского же пр. 053Н3), «Аламгир» (американского типа «Оливер Перри») и «Хайбар» (английского типа «Амазон»), корвет «Ярмук» (головной голландского типа «Дамен»), два корабля морских сил безопасности, парусное учебное судно.

ВМС США отправили на учения эсминец «Джон Пол Джонс» (типа «Орли Бёрк»). ВМС Великобритании – фрегат «Монтроуз» (типа «Норфолк»). ВМС Китая – эсминец «Гуйян» (пр. 052D), фрегат «Цзаочжуан» (пр. 054А) и судно снабжения (все относятся к Северному флоту НОАК). ВМФ России – фрегат «Адмирал Григорович» (пр. 11356), патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» (пр. 22160) и буксир (все относятся к Черноморскому флоту). Кроме того, участвовали индонезийский корвет «Бун Томо» (британской постройки) и патрульный корабль ВМС Шри-Ланки «Гаджабаху» (бывший американский типа «Гамильтон»). Также сообщалось об участии боевых кораблей ВМС Австралии, Японии, Турции, Италии, Филиппин, Малайзии и Омана, но подтверждений этому нет.

Особенности взаимодействия

После окончания учений начальник штаба пакистанской армии заявил о подписании контрактов на поставки из России в Пакистан стрелкового оружия, ПТРК и средств ПВО.

На многих наблюдателей сильное впечатление произвели совместные действия в ходе учений американского, английского, китайских и российских боевых кораблей. Отмечается, что в последний раз российские корабли участвовали в натовских учениях «Болд Монарх» в 2011 году у берегов Испании.

Впрочем, в НАТО по этому поводу отметили, что альянс не является организатором и участником учений AMAN 2021, каждая страна принимает решение об участии самостоятельно, поэтому о восстановлении военных контактов между Россией и НАТО речь не идет. Просто на пакистанских учениях конкретные американский эсминец и английский фрегат действовали совместно с конкретным российским фрегатом.

Исламабад является стратегическим союзником одновременно Вашингтона и Пекина и сохраняет тесные отношения с Лондоном (как своей бывшей метрополией). При этом учения посвящены борьбе с пиратством – проблеме, на решение которой политические разногласия между странами влияют в минимальной степени. Так что делать серьезные политические выводы из факта подобного взаимодействия нет оснований.

Практически одновременно у побережья Ирана состоялись российско-иранские учения «Пояс морской безопасности». С российской стороны в них приняли участие корвет «Стойкий» (пр. 20380) и танкер «Кола» (оба относятся к Балтийскому флоту). С иранской стороны – фрегат «Джамаран», корвет «Адмирал Нагди» (типа «Баяндор» американской постройки 1960-х), ракетные катера «Шахид Тавассоли» (типа «Тондар» китайской постройки) и «Гардоунех» (типа «Комбатант-2» французской постройки), скоростной катамаран ВМС КСИР «Шахид Назери».

Сценарий учений был очень близок к пакистанскому. В Тегеране заявляли, что в учениях примут участие также флоты Индии и Китая, но в Индии это опровергли официально. Китайских кораблей также не было, хотя для перехода из района учений AMAN 21 им нужно было не более суток.

Альянсы и нюансы

В целом Китай и Пакистан, с одной стороны, и Индия, с другой, остаются противниками, несмотря на неоднократные попытки примирения. Это противостояние стало «константой» азиатской геополитики и оказывает серьезное влияние на политику Вашингтона и Москвы в данном регионе.

Как было сказано, Исламабад уже несколько десятилетий является стратегическим союзником и Вашингтона, и Пекина. Хотя за это время отношения между самими Вашингтоном и Пекином менялись – от непримиримой вражды к тесному союзу и снова к вражде. Возможно, в какой-то момент Исламабаду надо будет сделать выбор. Практически нет сомнений, что он будет в пользу Пекина. Но пока США сохраняют для Пакистана статус «особого союзника вне НАТО».

При этом в силу противостояния с Китаем США все больше сближаются с Индией – непримиримой противницей Пакистана с момента его образования. И в какой-то момент выбор между Исламабадом и Дели придется делать уже Вашингтону. Вероятно, он будет в пользу Дели – в рамках «четверки» (США–Япония–Австралия–Индия), в строительство которой Вашингтон и Токио вкладывают большие усилия, называя ее «азиатским НАТО».

Москва считает своими стратегическими союзниками как Пекин, так и Дели. Более того, с конца 1990-х она пытается строить треугольник Москва–Дели–Пекин и различные конструкции на его основе (ШОС, БРИКС). Все они формально существуют и функционируют, но фактически почти недееспособны – в первую очередь из-за противостояния между Индией и Китаем.

Поскольку Китай считается оппонентом США, Россия в большей степени сближается с Китаем, а через него в последнее время и с Пакистаном. Это толкает Индию в сторону США и «четверки» и отталкивает ее от России. Но и перспективы «четверки» пока неясны.

Очевидно, что создать треугольник США–Япония–Австралия нетрудно, но это практически ничего не изменит. США и так имеют тесные союзы с Японией и с Австралией, отношения между Японией и Австралией также быстро укрепляются. Ключевым звеном этой комбинации является Индия. Тем более что ее военный потенциал внутри возможной «четверки» – второй после американского. Но на радикальный разрыв со структурами, куда входят Россия и Китай, Индия не готова. Это будет означать заметное ухудшение отношений с Россией, а Индия сильно зависит от России в военной сфере.

Это продемонстрировал ее последний конфликт с Китаем летом 2020 года. За экстренной военной помощью Индия обратилась именно к России, причем Россия не отказала, несмотря на «стратегическое партнерство» с Китаем («России нужно забыть о дружбе с Западом», «НВО», 07.08.20).

Кроме того, даже ближайшие союзники США начинают понимать, что Вашингтон не только не готов их защищать в случае серьезной войны, но, наоборот, может целенаправленно подставить их, сделав пушечным мясом для решения своих геополитических задач. Это уже случилось с Грузией и Украиной. Обе эти нищие страны продолжают противостоять России в интересах США за собственный счет. При этом их долги Западу лишь увеличиваются (особенно это относится к Украине).

Точно так же Вашингтон легко продаст сирийских курдов Анкаре или Дамаску, если посчитает, что цена является адекватной (под ценой необязательно подразумеваются деньги, это могут быть некие политические условия). А страны АТР могут быть подставлены Вашингтоном под войну с Китаем – и будут ее вести в интересах США, но без реальной американской помощи.

В свою очередь, Москва совершенно не заинтересована в разрыве с Дели. Индия является нашим традиционным союзником еще со времен СССР и крупнейшим покупателем российского оружия. Кроме того, как минимум часть российского руководства сознает, что Индия нужна России и как потенциальный противовес Китаю.

Товарищи по оружию

В связи с этим можно обратить внимание на продажи отечественного оружия Пакистану. Впервые они имели место еще во второй половине 1960-х, когда произошло определенное сближение между Москвой и Исламабадом после индо-пакистанской войны 1965 года. («Кровавый след Британской империи», «НВО», 21.08.20). СССР тогда поставил Пакистану 225 танков (25 Т-34–85, по 100 Т-54 и Т-55), 100 130-мм орудий М-46, 12 вертолетов Ми-8. Еще 11 Ми-8 были поставлены в 1980-е, но как гражданские. Россия с середины 1990-х до настоящего времени продала Пакистану еще до 50 вертолетов Ми-17 и четыре вертолета Ми-35М. Кроме того, Россия поставляет Пакистану авиационные двигатели РД-93 для истребителей-бомбардировщиков JF-17, производимых в Пакистане по китайской лицензии.

Какие контракты заключены сейчас, неясно, поскольку Россия пока никак не отреагировала на пакистанские заявления по этому поводу. Но в любом случае поставки оружия и боевой техники в Пакистан на порядки меньше, чем советские и российские поставки в Индию. ВС Пакистана традиционно оснащены западным и китайским оружием, переходить на российское им сложно чисто технически.

Поэтому поставки носят больше политический, чем военный характер. Вполне вероятно, что Россия посылает Индии сигнал о своем недовольстве сближением между Дели и Вашингтоном. Разумеется, Индия может «обидеться» на Россию. Но она слишком сильно зависит от России в военно-технической сфере, чтобы позволить себе долгие обиды.

Таким образом, США, Россия, Индия и Пакистан находятся в состоянии сложного балансирования. Особых проблем в этом плане нет лишь у Китая, который является сильнейшей стороной в этом «пятиугольнике» («Пекин переходит в наступление», «НВО», 16.11.18).

Отчасти эти сложности проецируются на регион Ближнего Востока, что проявилось в учениях «Пояс морской безопасности» без участия Индии и Китая. В этом регионе Иран является главным оппонентом для Саудовской Аравии, Израиля и США. Очевидно, Индия не захотела участвовать в учениях, чтобы не раздражать США и Израиль (второй и третий поставщики оружия в Индию после России).

Китаю в данный момент с Ближнего Востока нужна лишь нефть, которую он получает как из Ирана, так и из Саудовской Аравии. Делать выбор между ними он не считает нужным, позиция России значения для него не имеет.

Москва взаимодействует с Эр-Риядом по линии ОПЕК+ с целью регулирования мировых цен на нефть. С Тегераном же ее сближает совместная помощь Дамаску и противостояние Вашингтону. Эти факторы оказались важнее нефтяных цен.

Коалиция обезьян на холме

Даже если «четверка» будет создана, на безопасность России это не повлияет: данный проект не имеет к нам отношения. Для Китая же создание такой структуры представляет прямую и серьезную угрозу («Конфликт на крыше мира», «НВО», 26.06.20). Пекин постарался бы разрушить этот союз и создать альтернативный, втягивая в него Россию, Пакистан, Шри-Ланку, Бангладеш, страны АСЕАН (по крайней мере часть из них).

При этом понятно, что США и Китай ни одну страну в качестве равного партнера и союзника не рассматривают. Не таков их геополитический статус и национальный менталитет. Создавая противостоящие коалиции, Вашингтон и Пекин будут рассматривать их членов даже не как младших партнеров, а как пушечное мясо.

России не надо тешить себя иллюзией, к ней это относится в полной мере. Для Москвы как союз с Пекином против Вашингтона, так и союз с Вашингтоном против Пекина дадут один результат – войну между США и Китаем до последнего россиянина. Единственно правильный выбор для Москвы – стать «мудрой обезьяной, наблюдающей с холма за схваткой двух тигров».

Вариантом такой политики является формирование вокруг себя коалиции подобных «обезьян». Индия стала бы естественным ее участником. Другой ее возможный участник – Вьетнам («Армия, построенная людьми для людей», «НВО», 17.01.20). Кроме того, в коалиции очень хотелось бы видеть Казахстан и Монголию. Совсем идеально было бы включить в нее объединенную на паритетных условиях Корею – но это, увы, пока несбыточно.

Но создать такую коалицию можно, только если ее потенциальные участники осознают свои национальные интересы. На холм пускают только мудрых обезьян. Глупых неизбежно съедят тигры.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.