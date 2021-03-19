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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Учение «Defender Europe – 21» – очередной вызов военной безопасности России и Беларуси

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НАТО
НАТО.
Источник изображения: belvpo.com

Командование сухопутных войск США в Европе и Африке 15 марта опубликовало долгожданный пресс-рилиз о предварительных планах своего крупнейшего в этом году учения «Defender Europe – 21». Несколько месяцев до этого в прессу просачивались лишь общие сведения о том, что это учение все-таки состоится и пройдет в мае-июне.

В этом году масштабы многонациональных маневров будут меньше, чем планировалось на прошлогоднем учении «Defender Europe – 20», т.к. с континентальной части США предполагается перебросить меньше войск. Другая особенность учения этого года – это перенос усилий с Восточной Европы на юго-восточное направление. Основная масса мероприятий пройдет на Балканском полуострове.

Вероятно, обсуждение планов нынешнего учения продолжалось вплоть до текущей недели. Это связано как с оценкой эпидемиологической ситуации в Европе и США, так и с необходимостью согласовать американское учение с не менее масштабным учением НАТО «Steadfast Defender – 21», которое пройдет в те же сроки. Многие мероприятия натовских и американских маневров будут пересекаться по времени и месту, а иногда и следовать одно за другим по строго согласованному плану.

Подготовка к «Defender Europe – 21» начинается уже в этом месяце. Самый длительный этап – это переброска военной техники с континентальной части США. В ближайшее время на военно-транспортных судах в Европу будут отправлены около 1,2 тыс. единиц техники, которые будут доставлены в порты Албании, Германии, Греции, Словении и Хорватии.

После отправки военной техники из США в апреле начнется процесс снятия с хранения и подготовки к задействованию в учении около 1 тыс. единиц американской военной техники, находящейся на складах в Германии, Италии и Нидерландах.

Также в апреле начнется доставка авиационным транспортом из США личного состава и материально-технических средств в аэропорты и на авиабазы 12 государств – в Албанию, Болгарию, Венгрию, Германию, Грецию, Италию, Литву, Румынию, Северную Македонию, Словению, Хорватию, Эстонию. Одновременно в Албании, Греции, Словении и Хорватии будут развернуты 5 логистических центров.

В общей численности участников учения «Defender Europe – 21» доля иностранных военнослужащих стала гораздо больше, чем в прошлогодних маневрах – 28 тыс. человек из 26 стран НАТО и партнеров организации. Это – Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Канада, Косово, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Польша, Румыния, Северная Македония, Словения, Турция, Украина, Хорватия, Черногория, Эстония.

Обращает на себя внимание участие Армении, страны – участницы ОДКБ, в многонациональном учении НАТО. Но, скорее всего, армянские военные будут участвовать в отработке совместных действий в миротворческих операциях. Не секрет, что подразделения ВС Армении несколько лет принимали участие в миссии НАТО в Афганистане. А участие Украины в «Defender Europe – 21» уже не удивляет – она давно добивается статуса привилегированного партнера Североатлантического альянса.

Из США для участия в учении прибудут 2,1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии и около 800 резервистов сухопутных войск. Планируется, что американский контингент участников учения сформирует группировку дивизионного уровня.

В этом году значительно увеличено количество стран, на территории которых пройдет «Defender Europe – 21». Их всего 16, это – Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Италия, Косово, Литва, Нидерланды, Румыния, Северная Македония, Словения, Хорватия, Черногория, Эстония. На их территории будут задействованы более 30 полигонов.

Как отмечает американское военное командование, учение станет хорошей проверкой для развернутого в прошлом году в Польше передового штаба 5-го армейского корпуса СВ США, а также ключевым этапом в достижении им полной оперативной готовности.

Основная часть активной фазы учения «Defender Europe – 21» пройдет в мае и завершится в июне, после чего техника и личный состав, переброшенные из США, вернутся назад.

Учение «Defender Europe – 21» будет организационно включать в себя серию более мелких учений:

«Swift Response» (с начала до середины мая) – учение воздушно-десантных подразделений, в ходе которого будет проводиться высадка десантов в Эстонии, Болгарии и Румынии, всего в нем примут участие более 7 тыс. человек из 11 стран;

«Immediate Response» (середина мая – начало июня) – учение общевойсковых подразделений с боевой стрельбой, будет проводиться на 31 полигоне в 12 странах, участие в нем примут более 5 тыс. военных из 8 стран;

«Saber Guardian» (середина мая – начало июня) – учение с боевой стрельбой с отработкой вопросов организации противовоздушной и противоракетной обороны, планируется участие более 13 тыс. человек из 19 стран;

командно-штабное учение органов управления войсками (июнь) – в КШУ примут участие около 2 тыс. человек на пунктах управления в США, Германии, Италии, Венгрии, Румынии и Болгарии, будут отработаны вопросы управления многонациональными группировками  в наземных операциях.

Все эти учения будут координироваться, обеспечиваться и проводиться на едином оперативном фоне.

Одновременно с «Defender Europe – 21» будут проводиться два крупных ассоциированных с ним учения:

«Steadfast Defender – 21» (середина мая – начало июня) – серия учений НАТО, основное внимание на которых будет уделено координации усилий по переброске воинских контингентов из США в Европу и отражению внешних угроз странам альянса во всех сферах;

«African Lion – 21» (середина мая – середина июня) – учение Африканского командования ВС США в Марокко с участием около 5 тыс. военнослужащих из 24 стран.

Часть участников ассоциированных учений могут последовательно участвовать и в «Defender Europe – 21».

В то время как США определились с параметрами своего «Defender Europe – 21», командование НАТО пока не торопится обнародовать свои планы проведения учения «Steadfast Defender – 21». Возможно, это связано с тем, что альянс может не торопиться – ему не нужно организовывать переброску войск для учения из-за океана. Командование НАТО вполне может подключиться к процессу подготовки с прибытием первых транспортных кораблей и объявить параметры своего учения в апреле. Вдруг еще очередная волна коронавируса придет раньше.

В планах учения «Defender Europe – 21» бросается в глаза полное отсутствие мероприятий на территории Польши – одного из основных союзников США в Европе. Наверное, в этот раз на польской территории будут проводиться учения в рамках натовских маневров «Steadfast Defender – 21».

Ежегодное расширение масштабов учений США и НАТО в Восточной Европе явно не способствуют ослаблению напряженности военно-политической обстановки в регионе. Руководство альянса даже не скрывает, что маневры «Defender Europe – 21» и «Steadfast Defender – 21» имеют явную антироссийскую направленность. Причем в этом году планируется «подергать» Россию с двух направлений – в прибалтийском и причерноморском регионах.

Руководство России и Беларуси не раз заявляло, что «бряцание оружием» у границ Союзного государства не сможет испугать армии двух государств и заставить уступить каким-либо политическим требованиям со стороны коллективного Запада. Для адекватного реагирования на наращивание военной активности НАТО командованием российской и белорусской армий предусмотрен целый комплекс мероприятий, основным из которых в этом году станет учение «Запад-2021».

Николай Крылов

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