Войти
ТАСС

Роскосмос прогнозирует не менее 13-14 пусков метановой ракеты "Амур" в год к 2030 году

139
0
0
Александр Блошенко
Александр Блошенко.
Источник изображения: © Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"

Уточняется, что ежегодная потребность в СПГ будет на уровне 2,8 тыс. тонн

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Не менее 13-14 пусков перспективной ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой ступенью ежегодно ожидается к 2030 году. Об этом говорится в презентации, представленной исполнительным директором Роскосмоса по перспективным программам и науке Александром Блошенко в рамках ежегодного международного СПГ Конгресса.

"Прогнозируется не менее 13-14 пусков в год к 2030 году", - говорится в презентации.

Уточняется, что ежегодная потребность в СПГ будет на уровне 2,8 тыс. тонн.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. В феврале генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года.

"Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 у ракет серии "Союз-2".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
Похожие новости
21.04.2020
Ракета-носитель на метановом двигателе получила рабочее название "Союз-СПГ"
30.01.2018
Ракету "Союз-2.1а" установили на стартовой площадке космодрома Восточный
25.12.2017
Встречи Путина и Рогозина по результатам работы комиссии Коптева не запланировано
26.01.2016
Орбитальный прагматизм
05.07.2013
«Если Рогозин начнет рубить головы, то в космосе будет некому работать»
17.05.2012
Роскосмос в этом году планирует провести реконструкцию 31-ой стартовой площадки Байконура
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 02:47
  • 4
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 19.03 00:27
  • 25
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 18.03 20:29
  • 29
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 18.03 20:03
  • 2
США назвали число целей для удара в России
  • 18.03 19:45
  • 1
Тренировки берегового комплекса "Бал" прошли на Каспии
  • 18.03 11:53
  • 2
Российские космонавты попытаются найти утечку на МКС с помощью бумажек
  • 18.03 10:10
  • 1
Экипаж МКС обнаружил возможное место утечки воздуха благодаря чаинкам
  • 18.03 09:25
  • 3
В РФ создаётся комиссия по научно-технологическому развитию – указ президента
  • 18.03 06:50
  • 1
Появился первый в своем роде программируемый фотонный квантовый чип, способный выполнять различные алгоритмы
  • 17.03 23:04
  • 93
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 20:48
  • 5
Украинская оборонка берет курс на национализацию
  • 17.03 19:40
  • 2
Калибр имеет значение
  • 17.03 15:42
  • 1
Рогозин ответил на предположения об «альянсе» в космосе с Китаем против Запада
  • 17.03 15:25
  • 1
Когда армия США в последний раз действительно выигрывала войну
  • 17.03 14:41
  • 3
Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй