Внутреннее море – закрытое небо

О ситуации вокруг Азовского моря

4 сентября 2020 года три стратегических бомбардировщика В-52Н через Польшу вошли в воздушное пространство Украины и около полутора часов кружили по эллипсу к северо-востоку от Геническа вдоль побережья Азовского моря. Их сопровождали украинские истребители МиГ-29 и Су-27.

Российские СМИ успокоили нас: границы РФ нарушены не были. Ну а как быть с договором между РФ и Украиной об Азовском море, подписанном в Керчи 24 декабря 2003 года? Там в ст. 2 п. 3 сказано: «Военные корабли… могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из сторон по ее приглашению, согласованному с другой стороной».

Возникает вопрос: полеты В-52Н были согласованы с Россией? Или договор 2003 года допускает свободные полеты американских ВВС над Азовским морем?

В американских СМИ опубликованы карты полетов американских разведывательных дронов RQ-4 над Азовом и Керченским полуостровом. И даже сквозной пролет над Керченским проливом из Азовского в Черное море. В российских СМИ эти полеты не подтверждают, но и не опровергают.

Море без границ

24 декабря 2003 года РФ и Украина заключили довольно невнятный договор по статусу Азовского моря. Согласно ему, торговые суда третьих стран могут заходить в Азовское море, только направляясь в один из его портов. Военные и «государственные» суда третьих стран могут входить в Азов только с разрешения России и Украины.

А само Азовское море стало считаться внутренними водами РФ и Украины.

Фактически ни одна сторона не имеет там территориальных вод. Правда, на Украине в одностороннем порядке принимаются какие-то подзаконные акты.

По сообщению украинских СМИ, 11 августа 2020 года катер погранслужбы ФСБ вплотную подошел к берегу возле украинского города Бердянска, игнорируя протесты украинской стороны. «Провокацию» якобы совершил пограничный сторожевой корабль с бортовым номером 499-го проекта 10410 («Светлячок») из Керчи.

«Судно украинских пограничников BG 032 выявило подозрительные действия русских и предписало кораблю агрессора отойти от побережья со ссылками на акты Мининфраструктуры, ограничивающие маневрирования в двухмильной прибрежной зоне». Представитель «врага» на это ответил, что Азов является «внутренним морем двух государств», и что «украинские акты для него ничего не значат», поскольку он «маневрирует по плану».

Информации об этом инциденте в российских СМИ я не нашел. Согласно договору, обе стороны имеют право задерживать и досматривать любое судно в любом месте Азовского моря.

Все границы РФ маркированы и охраняются в соответствии с международными и отечественными договорами и законами. Азовское море – единственная морская граница РФ, где все происходит «по понятиям». Нормальная ситуация в подобных случаях может иметь место только при наличии доброй воли и здравого смысла у обеих сторон. Увы, ни того, ни другого у Киева не хватает.

Ситуация на Азове усугубилась непризнанием Украиной возвращения Крыма в состав РФ. Минские соглашения, которыми была определена линия соприкосновения сил в Донбассе, не содержат упоминаний об Азовском море. Между тем часть Азовского побережья с 2015 года входит в состав ДНР.

На суше и на море

В мае 2015 года была сформирована Азовская флотилия ДНР в составе нескольких скоростных катеров, вооруженных крупнокалиберными пулеметами и ПТУРС. Последние приспособлены для стрельбы по катерам. От главной морской базы ополченцев в Новоазовске до порта Мариуполь всего 40 км.

31 августа 2014 года тактическая группа из двух сторожевых катеров морской охраны погранслужбы Украины (катер BG 119 проекта 1400 М «Гриф» и малый катер типа «Калкан») появилась у прибрежного населенного пункта Безыменное между Новоазовском и Мариуполем. Группа была обстреляна с берега на удалении в 3 мили. Сначала считалось, что из танкового орудия. Потом появились данные, что огонь ополченцы вели из комплекса ПТУР.

На катере BG 119 вспыхнул пожар, он полностью выгорел и быстро затонул, «Калкан» получил повреждения и спасся бегством. Двое членов экипажа BG 119, в том числе и командир «Грифа», погибли. Еще восемь моряков пробыли в воде около часа и были подобраны подоспевшими к месту боя другими плавсредствами Украины.

В Новоазовске в составе ВС ДНР сформирован 9-й отдельный Мариупольско-Хинганский полк морской пехоты. Полк кроме всего прочего вооружен БТР с водометными двигателями. Такие БТР предназначены на высадки на морское побережье.

Командование ВСУ заминировало подступы к Мариуполю. В непосредственной близости от берега на глубинах от метра до полутора метров на опасных направлениях установлены противодесантные мины ПДМ-1М, срабатывающие не только при контакте с днищем плавсредства или бронемашины, но даже если штырь такой мины заденет пробирающийся вброд десантник.

Пока, правда, эти минные заграждения наносят урон самим украинским военным. 7 июня 2015 года на собственной противодесантной мине близ Азовского судоремонтного завода (Приморский район Мариуполя) подорвался и затонул самый новый в 23-м Мариупольском отряде морской охраны Украины скоростной катер BG-22 (проект UMS-1000). Его командир считается пропавшим без вести, остальным удалось спастись.

Американские сценаристы

В 2018 году на Азовском море резко активизировалась деятельность украинских военных.

В сентябре 2018 года их пограничные корабли появились у побережья Краснодарского края в районе Должанской косы.

Весной и летом 2018 года украинские политики и журналисты неоднократно писали о планах создания ВМБ в Бердянске и посылке туда плавбазы украинских морских сил (ВМСУ). Посему нельзя считать внезапным выход 20 сентября 2018 года из Одессы плавбазы «Донбасс» и морского буксира «Корец».

В Керченский пролив суда вошли утром 23 сентября. Из Бердянского порта навстречу им выслали малые бронированные артиллерийские катера P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны». Россия пропустила через Керченский пролив «Донбасс» и «Корец».

В том же 2018 году США приступили к постройке в Бердянске и в Мариуполе военных баз для морской охраны пограничной службы Украины. Базы строят в соответствии со стандартами НАТО. Кроме строительства модульного городка из контейнеров обещают капитальный ремонт гидротехнических сооружений и очищение дна, а также проведение тренингов для персонала. Общая стоимость работ 4 млн долл. Их обещают завершить к июню 2021 года.

Зачем американцам строить военные объекты в портах Бердянск и Мариуполь? Просто улучшить условия базирования украинских катеров? Но зачем все эти официальные заявления? Кто мешал американцам тихо передать 4 млн долл. Киеву?

США хотят создать прецедент строительства американских баз на берегах Азовского моря. А затем там появятся суда 6-го флота. Параллельно американцы получат возможность устроить провокации в Керчь-Еникальском канале, направив туда вспомогательное судно с военными грузами для Мариуполя и Бердянска. А если его не пропустят, спровоцировать силовой конфликт.

Позже появятся десятки, а то и сотни быстроходных мелкосидящих катеров и судов на воздушной подушке, доставленных на автомобильных трейлерах. Все они будут американской постройки с американскими инструкторами, но под украинскими флагами.

Громкие поставки

Утром 22 сентября 2020 года в Бердянск на автомобильных трейлерах прибыли еще два бронекатера типа «Гюрза». В конце 2020 года в составе ВМСУ находилось семь таких бронекатеров, а всего должно быть построено 20 единиц.

В 2018 году США решили поставить Украине 16 скоростных патрульных катеров типа Mk.VI. Эти 26-метровые катера с алюминиевым корпусом входят в состав речных сил ВМФ США. Их водоизмещение 65 т. Два дизельных двигателя водометного типа обеспечивают скорость хода 35 узлов, а кратковременно могут развивать скорость в 41 узел. Дальность хода 600 миль.

Катера Mk.VI вооружены двумя 25-мм автоматическими пушками М242, а также пулеметами калибра 7,62 мм и 12,7 мм. Все они управляются дистанционно.

На катерах, поставляемых Украине, должны быть 16 нелетальных инфразвуковых излучателей LRAD. Об этом сравнительно новом оружии стоит сказать особо. Установка LRAD создана в 2000 году и использовалась для разгона демонстраций и для защиты торговых судов от нападений пиратов. Иногда пираты обращались в бегство, иногда они имели индивидуальные средства защиты и захватывали суда.

Рабочее давление LRAD до 162 децибел. При уровне в 130 децибел у человека начинают лопаться барабанные перепонки. Рабочие частоты от 2,1 до 3,1 килогерц. Максимальная дальность применения – до 9,8 км.

США планировали построить большую серию катеров Mk.VI. Но по результатам эксплуатации их число было ограничено дюжиной. Катера плохо зарекомендовали себя и подлежат исключению из состава ВМС США к 30 сентября 2021 года. Короче, «на тебе, боже, что нам негоже».

Как и «Гюрза», катера Mk.VI обладают малой мореходностью. Использование их в Черном море проблематично, за исключением разве что Днепро-Бугского лимана. Зато Mk.VI могут быть легко доставлены на Азовское море на автомобильных трейлерах. Киев планирует в 2021 году сформировать там три дивизиона катеров «Гюрза» и Mk.VI.

Украинские ракеты

На Украине никогда не производились крылатые ракеты за исключением отдельных их комплектующих. Имевшиеся к 2014 году ракеты П-35 и «Рубеж» были утеряны в Крыму.

В 2014 году в киевском КБ «Луч» началось проектирование собственной крылатой противокорабельной ракеты РК-360 «Нептун». ЛУЧ расшифровывается как «логическая управляемая часть».

В прошлом веке «Луч» изготавливал разную мелочевку к ПКР Х-35 «Уран». Однако в 2002-м какие-то добрые дяди доставили из России в Киев ракету Х-35 в полном комплекте. На ее базе «Луч» начал создавать свою береговую ПКР. Первый удачный опытовый пуск «Нептуна» состоялся 5 апреля 2019 года с полигона Алибей в Тузлинском лимане под Одессой. Ракета пролетела 225 км, сделав 4 поворота, а затем снизилась с 300 м до 10 и упала в воду недалеко от украинского берега.

В Киеве заявили, что «Нептун» успешно поразил борт вражеского корабля. Но на самом деле на этом образце вообще отсутствовала радиолокационная головка самонаведения. «Нептун» был принят на вооружение 5 декабря 2018 года. Вес снаряженной ракеты – 870 кг, вес боевой части – 150 кг. Скорость – от 0,8 до 0,85 М. РК-360 оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения.

К концу 2021 года планируется сформировать три дивизиона береговых ракет «Нептун». Два будут базироваться на Черном море и один – на Азовском. В состав дивизиона входят три стрельбовые батареи с двумя пусковыми установками в каждой и боекомплект в 72 ракеты.

Турция уже начала поставки Украине ударных беспилотников «Байрактар», хорошо зарекомендовавших себя в Карабахе. В Киеве не скрывают, что «Байрактары» в первую очередь требуются для патрулирования Черного и Азовского морей. В январе 2021 года ополченцы ДНР заявили о боевом применении «Байрактаров» на линии соприкосновения войск.

Полуостров преткновения

В феврале на Азовском море стояли сильные морозы, часть его покрылась льдом. Но с наступлением тепла в мае-июне следует ожидать обострения ситуации на Азове.

Природа сделала 300-километровое азовское побережье Крыма чрезвычайно удобным для высадки диверсантов. Море мелкое, но это не препятствие для катеров с малой осадкой или на воздушной подушке. На создание надежной противодесантной обороны на азовском берегу Крыма уйдут огромные средства.

Еще в 2015 году Верховная рада Украины приступила к рассмотрению закона о расторжении договора 2003 года, объявленного «невыгодным». Украинские дипломаты утверждают, что после одностороннего разрыва договора Азовское море автоматически попадает под статус «открытого моря» и отношения сторон будут регулироваться конвенцией ООН по морскому праву.

Это благие надежды киевских фантазеров. Предположим, Киев разорвет договор и Москва согласится на переговоры по статусу Азовского моря. Но тогда автоматически возникнет вопрос о принадлежности Крыма. Также придется рассматривать вопрос о Керченском проливе, точнее, о Керчь-Еникальском канале, созданном в 1874–1877 годах.

Блокировка канала решается просто: установкой большого сухогруза типа «река–море» поперек канала, как это было сделано в ноябре 2018-го. Никаких международных договоров, ни действующих, ни даже утративших силу, по Азовскому морю и каналу не было и нет. В Киеве это понимают, и законопроект о разрыве договора с 2015 года лежит под сукном.

Дроны и дрыны

На взгляд автора, пора объявить, что из договора 2003 года вытекает запрет на полеты военных летательных аппаратов третьих стран над Азовом. Вспомним аналогичный договор по Каспийскому морю, заключенный 18 августа 2018 года.

По договору 2003 года Азовское море является внутренним морем РФ. Стало быть, российская ПВО имеет право сбивать любой военный летательный аппарат третьей страны, включая США. Нетрудно догадаться, что ПВО США собьют любой летательный аппарат третьей страны над Великими озерами. А чем мы хуже? И то, что Азов является еще и внутренним морем Украины, ничего не меняет.

Американские беспилотники RQ-4 по нескольку раз в неделю взлетают с авиабазы Сигонелла в Сицилии и летают вдоль границ ДНР и РФ вплоть до территории Белоруссии. Они буквально кружат вокруг Крыма и нарушают воздушное пространство РФ над Керченским полуостровом.

Когда-то разведчики «Локхид» U-2 были неуязвимы для советской ПВО. Ныне RQ-4 представляет собой легкую цель даже для старых добрых МиГ-21. Все, чем он может защититься, это постановкой помех. Но ведь помехи его бортовой аппаратуре могут создаваться и с земли, где можно устанавливать и более мощные источники радиоизлучения. Эффективно и облучение PQ-4 лазером.

Попросту говоря, PQ-4 – здоровенная 15-тонная дрына с размахом крыльев до 40 м и скоростью полета около 600 км/час. При таких характеристиках маневренность дрона – хуже некуда. Главное его преимущество – большая высота полета (до 18 км) и время нахождения в полете до 30 часов. Где-нибудь над Азовом истребитель-перехватчик может просто перевернуть «дрыну» выхлопными газами двигателей.

Киевские власти угрожают ДНР и ЛНР ударами беспилотников «Байрактар». Почему же ДНР и ЛНР не принять на вооружение собственные беспилотники?

В РФ авиационные КБ создают дорогие беспилотники, которые способны поражать танки, ракетные установки и др. Между тем для поражения объектов водо- и энергоснабжения можно использовать самые примитивные дроны.

Классический пример – старый биплан Ан-2, «бабушка Аннушка». В Китае в 2018-м успешно испытали беспилотник FH-98, ту же «Аннушку». FH-98 способен доставить полторы тонны груза на дальность 1200 км. Вполне достаточно и для киевской плотины, и для президентского дворца.

Но ведь тихоходный Ан-2 сбить пара пустяков! Лежа на диване – да. А в 1990-х в Югославии на уничтожение Ан-2 тратили от 8 до 12 ракет из ПЗРК. И в большинстве случаев Ан-2 уходил. Накануне войны в Карабахе на вооружении Азербайджана состояло 60 дронов-камикадзе на базе Ан-2. Часть из них была использована в боевых действиях. В качестве средства ПВО для уничтожения RQ-4 ополченцы Донбасса могут использовать любой списанный современный самолет-истребитель. Достаточно лишь начинить его соответствующей электроникой.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.