Россия применит в космическом туризме опыт подготовки индийских космонавтов - глава "Главкосмоса"

Партнерство с Индией в космической сфере будет продолжаться

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Опыт, полученный при подготовке индийских космонавтов в России, планируется применить при организации программы космического туризма, сообщил "Интерфаксу" глава "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.

"Взаимодействие с Индией по подготовке космонавтов этой страны является очень востребованным опытом для "Главкосмоса", и мы считаем важным не только продолжить взаимодействие с индийской стороной, но и применить этот опыт при организации программы космического туризма", - сказал Лоскутов.

По данным пресс-службы "Главкосмоса", программа подготовки индийских космонавтов в российском ЦПК завершится не позднее конца марта.

10 февраля 2020 года сообщалось, что в рамках выполнения контракта между АО "Главкосмос" и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований российский Центр подготовки космонавтов приступил к плановой подготовке индийских кандидатов в астронавты.

Контракт на подготовку индийских кандидатов на полет в космос между АО "Главкосмос" и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований был подписан 27 июня 2019 года. Документ предусматривает поддержку отбора кандидатов, их медицинское обследование и различные аспекты космической подготовки.

Весь процесс подготовки и тренировок проходит на территории России и включает в себя ряд необходимых для будущих космонавтов элементов. Среди регулярных элементов их подготовки - медицинская и физическая подготовка, изучение русского языка (как одного из основных международных языков общения в космосе), изучение конструкции, компоновки и систем пилотируемого космического корабля "Союз".

Позднее в Индии на основе российских методик будущие астронавты, или как их называют в Индии "гаганавты", будут учиться работать на создаваемом в Индии корабле.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв сообщал, что индийская сторона строит очень серьёзные планы по освоению космического пространства.

Он сообщил также, что в будущем "Роскосмос" может провести переговоры с Индией по вопросу обучения специалистов по подготовке людей к работе в космосе.