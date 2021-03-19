Бомба с возу - Европе легче? США тайно вывезли из ЕС 50 ядерных зарядов

Для Европы есть две новости. Хорошая – хоть какая-то часть ядерной угрозы миновала. И плохая – ее об этом забыли предупредить. А ну, как и не успели бы. Ведь США затеяли не тот переезд, что равен двум пожарам. Тут хватило бы и одного. Снаряда.

Вот именно о таких случаях и говорят: меньше знаешь – лучше спишь. Можно представить, что там началось бы, узнай легкоранимые и еще легче возбудимые европейцы о том, что в какой-то момент над ними пролетят реальные атомные бомбы. Не пустые болванки, как во время учений, а конкретно по самую боеголовку заряженные на массовое поражение водородные B61. Когда именно это произошло, немецкая газета Die Zeit и сейчас не уточняет, но, ссылаясь на экспертов из Федерации американских ученых, утверждает, что США "втайне, по-тихому и молча" вывезли из Европы треть своего ядерного арсенала, сократив его до сотни единиц.

Иначе говоря, для европейцев у редакции есть те самые две новости. Хорошая – хоть какая-то часть угрозы миновала. И плохая – их об этом забыли предупредить. А ну, как и не успели бы. Ведь это был совсем не тот переезд, что равен двум пожарам. Тут хватило бы и одного - cнаряда, чтобы испепелить здесь все и вместе с арсеналом сократить еще и континент. Поэтому вопрос: со всеми ли жителями Старого Света янки не посчитались или власти тех стран, где хранится этот груз (а это Бельгия, ФРГ, Италия, Нидерланды и Турция), все-таки были в курсе, но не вынесли это дело на суд общественности по уже известной причине. Или по приказу командования.

Собственно, не поэтому ли они и статью в Die Zeit дружно решили не замечать, отказав в комментариях. Хотя, на что в издании надеялись, если сами признают, что в НАТО иной раз и на запросы депутатов не отвечают, ссылаясь на секретность. Строго говоря, в приличном обществе о таких маневрах и не принято распространяться. Во-первых, чтобы лишний раз не нервировать. Во-вторых, чтобы лишних не посвящать. Другое дело, что это не про американцев. Любят они покуражиться и прихвастнуть даже там, где нечем. А тут мало того, что не раструбили на весь мир о своей доброй воле к разоружению, так еще и с России никакой уступки за это не потребовали.

Не иначе, как сами понимают, что эти пыльные атомные пережитки "холодной войны" теряют не только свою боевую ценность. Как предмет геополитического торга они тоже теперь не котируются, делает, пожалуй, слишком комплементарный для американского мировоззрения вывод немецкая газета, полагаясь на то, что в Пентагоне, наконец, начали думать о хорошем. Там, конечно, все это именно так и понимают, но потому и вывозят отслужившие экземпляры, чтобы заменить их моделями нового типа. В61-12.

Как они говорят, одна такая способна заменить четыре устаревшие. Хвостовое оперение делает ее управляемой и более точной. Это позволяет не спускать ее с парашютом по старинке, находясь прямо над целью (потому что, пойди еще к этой цели доберись, если там С-400 и С-500 уже на подходе), а сбрасывать с большой высоты и на дальних подступах в расчете на то, что она сама как-нибудь доберется и подрулит, куда надо. В Европу, впрочем, эти бомбы все-таки прилетят не своим ходом, а на борту самолета. Правда, скорее всего, ей об этом опять ничего не скажут.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik