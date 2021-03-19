Норвегия намерена закупить в США ПТРК "Джавелин" – DSCA

ЦАМТО, 18 марта. Госдеп США одобрил потенциальную поставку правительству Норвегии в рамках программы "Иностранные военные продажи" противотанковых ракет FGM-148 "Джавелин" и сопутствующего оборудования.

Общая стоимость продажи может составить 36 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) передало необходимые сертификаты, уведомив Конгресс о планируемой продаже 16 марта.

Правительство Норвегии обратилось к администрации США с запросом о возможности покупки 120 противотанковых управляемых ракет FGM-148E "Джавелин" и двух испытательных ракет FGM-148 "Джавелин" для приемки.

Запрос также включает 24 комплекта для модернизации пусковых установок "Джавелин" Блок-1, запчасти, техническую документацию, обучение личного состава, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны правительства США и подрядчика, другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США за счет повышения боеготовности союзника по НАТО.

Норвегия намерена использовать вооружение для пополнения запасов противотанковых ракет. Системы будут использоваться в оборонительных операциях в Норвегии, а также в ходе операций под руководством НАТО.

В уведомлении отмечается, что "продажа ракет расширит возможности Норвегии по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет улучшения возможностей борьбы с танками и другой бронетехникой. Продажа позволит Норвегии более эффективно использовать свои вооруженные силы на суше и продолжить обеспечивать оборону северного фланга НАТО. При этом ВС Норвегии не испытают затруднений при принятии ракет на вооружение".

Основным подрядчиком проекта выбрано совместное предприятие Javelin Joint Venture компаний Raytheon и Lockheed Martin. Условия офсетных соглашений будут определены в ходе дальнейших переговоров между покупателем и подрядчиком.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.