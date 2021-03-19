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Интерфакс-АВН

Создание военно-морской базы США в Арктике не изменит баланс сил в регионе - эксперт

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Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике
Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. Lee

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Намерение Вашингтона построить на арктическом побережье Аляски военно-морскую базу не даст США инструмент для эффективного сдерживания России в Арктике, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

"Активность США и таких союзников по НАТО, как Канада, в арктическом регионе не пройдет мимо внимания Москвы. Но в то же время сложившийся в Арктике баланс сил явно не в пользу Вашингтона и его союзников. Не очень понятно, как американцы будут укреплять свои военно-стратегические позиции в Арктике, когда на плаву у них есть единственный исправный ледокол, построенный 40 лет назад. В этой связи сама база не изменит сложившийся в арктическом регионе военно-стратегический баланс", - сказал Батюк в четверг "Интерфаксу".

Вместе с тем база может быть использована в интересах США для обострения обстановки в регионе, считает он. "Обострить обстановку в регионе могут претензии Вашингтона на контроль над Северным морским путем, который полностью проходит через исключительную экономическую зону России. Поэтому Москва считает, что проход судов по Севморпути должен сопровождаться российскими лоцманами. Против такого подхода выступают американцы и их союзники, что может стать источником напряженности в регионе", - сказал Батюк.

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