Боевые стрельбы из С-400 и ЗРК "Бук" ВВО состоялись на военном полигоне в Бурятии

ЦАМТО, 18 марта. Боевые стрельбы по воздушным мишеням на большую дальность провели расчеты ЗРС С-400 и ЗРК "Бук" в рамках полевого выхода войск ПВО Восточного военного округа на специализированном полигоне "Телемба" в Бурятии.

Боевые пуски зенитных ракет проведены по мишеням "Саман" и "Армавир" имитирующим воздушные объекты условного противника на больших и малых дальностях и высотах.

В рамках тренировок также отработаны действия боевых расчетов зенитных комплексов, действия радиотехнических подразделений по обеспечению контроля за воздушной обстановкой, сопровождению целей и выдаче целеуказаний, работа командного состава.

Всего в полевом выходе войск ПВО Восточного военного округа принимает участие около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 500 ед. военной техники, сообщает пресс-служба округа.