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Боевые стрельбы из С-400 и ЗРК "Бук" ВВО состоялись на военном полигоне в Бурятии

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Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф»
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко

ЦАМТО, 18 марта. Боевые стрельбы по воздушным мишеням на большую дальность провели расчеты ЗРС С-400 и ЗРК "Бук" в рамках полевого выхода войск ПВО Восточного военного округа на специализированном полигоне "Телемба" в Бурятии.

Боевые пуски зенитных ракет проведены по мишеням "Саман" и "Армавир" имитирующим воздушные объекты условного противника на больших и малых дальностях и высотах.

В рамках тренировок также отработаны действия боевых расчетов зенитных комплексов, действия радиотехнических подразделений по обеспечению контроля за воздушной обстановкой, сопровождению целей и выдаче целеуказаний, работа командного состава.

Всего в полевом выходе войск ПВО Восточного военного округа принимает участие около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 500 ед. военной техники, сообщает пресс-служба округа.

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