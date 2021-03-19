Служащие ВВО осваивают новые методики поражения целей в рамках учений на полигонах трех регионов

Благовещенск. 18 марта. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Танкисты, ракетчики и артиллеристы Восточного военного округа ведут стрельбы по новым методикам на полигонах Амурской области, Забайкалья и Бурятии, сообщает пресс-служба округа.

"На специализированном полигоне "Телемба" в Бурятии расчеты зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетных комплексов "Бук" провели боевые стрельбы по воздушным мишеням "Саман" и "Армавир" на большую дальность. Пуски зенитных ракет велись на больших и малых расстояниях и высотах", - говорится в сообщении.

На полигоне "Трехречье" в Амурской области по замыслу учения, на удалении около 50 км условный противник проводил мероприятия подготовки к наступлению на позиции наших войск. Командованием было принято решение задействовать дальнобойные орудия "Малка" в связке с беспилотным летательным аппаратом "Орлан-10".